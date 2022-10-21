烏克蘭電網淪戰場冬季供暖危機 澤倫斯基警告新難民潮

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯攻擊烏克蘭能源設施，讓烏國電網淪為「戰場」，引發民眾逃向歐洲聯盟國家的新一波出走潮。

綜合路透社與法新社報導，澤倫斯基本週稍早表示，俄羅斯已經摧毀了烏國大約1/3的發電廠，導致冬季降臨時停電停水。基輔今天首度下令全國限電。

聯合國表示，約為戰前烏克蘭人口19%的770萬人於2月24日俄國入侵後逃離家園，目前在歐洲各地討生活，一些難民一直找不到收入還過得去的工作。

澤倫斯基在對歐盟理事會（European Council）演說時指出：「俄羅斯領導層已下令將能源系統變成一個戰場，對我們在歐洲的所有人再次這樣做，後果非常危險。」

澤倫斯基辦公室今天公布了這段預錄談話影片。他說：「俄羅斯正在挑起烏克蘭人新一波移民潮，出走到歐盟國家。」

他表示：「俄羅斯對我們的能源設施進行恐怖襲擊，其目的是竭力在今年秋冬季製造烏克蘭的電力與供暖問題，因此會有更多的烏克蘭人前往歐洲國家。」

他說，為因應這種情況，盟邦應提供更多防空系統，以及對伊朗實施加碼制裁，因德黑蘭生產了莫斯科正在使用的一些無人機。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1111021