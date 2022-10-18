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澤倫斯基：烏克蘭3成發電站被毀 與俄羅斯已無談判空間

2022/10/18 20:34（10/18 22:01 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基（前）18日表示，俄軍在一週內摧毀該國約30%的發電站，導致全國大範圍停電，這波攻擊意味未來「已沒有與蒲亭政權談判的空間」。（圖取自facebook.com/president.gov.ua）
烏克蘭總統澤倫斯基（前）18日表示，俄軍在一週內摧毀該國約30%的發電站，導致全國大範圍停電，這波攻擊意味未來「已沒有與蒲亭政權談判的空間」。（圖取自facebook.com/president.gov.ua）
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄軍在一週內摧毀該國約30%的發電站，導致全國大範圍停電；俄方在冬季來臨前猛攻能源設施，也意味未來「已沒有與蒲亭政權談判的空間」。

法新社報導，烏國首都基輔昨天遭自殺式無人機轟炸整天後，俄軍再度將攻擊目標轉向基輔和全國城市能源設施，導致多地供電和供水被迫中斷。

烏國總統府今天表示，由於俄軍在冬季之前針對該國能源基礎設施發動新一波攻擊，烏國局勢堪稱「危急」。

路透社報導，烏國總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）告訴國內電視台：「現在全國情況都很危急，因為各地區相互依賴…現在全國都必須為水、電和暖氣斷供預做準備。」

今天凌晨，基輔、東部哈爾科夫（Kharkiv）、南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）以及中部第聶伯羅（Dnipro）和日托米爾（Zhytomyr）地區的能源設施都遭到俄軍攻擊。官員表示，遭攻擊地區的醫院正使用備用發電機。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍一再鎖定能源基礎設施，這種策略堪稱「另一種俄羅斯恐怖攻擊」。

澤倫斯基在推特發文稱：「自10月10日以來，烏克蘭30%的發電站遭到摧毀，導致全國大範圍停電。」

他還說，這波攻擊意味未來「已沒有與（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）政權談判的空間。」

在位於基輔以西的日托米爾地區和中部第聶伯羅市部分地區，多處無電可用；尼古拉耶夫則在歷經一夜猛攻後恢復供電。

與此同時，哈爾科夫州州長西涅古波夫（Oleg Synegubov）說，烏國第二大城哈爾科夫市遭8枚飛彈擊中。

基輔能源供應商DETK則表示：「基輔市的一個關鍵基礎設施遭到破壞後，本公司正盡最大努力恢復供電。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111018

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