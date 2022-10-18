烏克蘭：俄軍綁架核電廠主管 飛彈攻擊尼古拉耶夫

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭國家核能機構今天指控俄軍綁架札波羅熱核電廠的2名高階主管；烏國總統澤倫斯基同日批評俄軍在南部港口城市尼古拉耶夫發射飛彈、濫殺平民。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）在社群媒體發布聲明稱，札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear power plant）資訊科技部主任柯斯特克夫（Oleg Kostyukov）和助理廠長奧舍卡（Oleg Osheka）昨天遭到俄軍「綁架」。

聲明指出，「目前，我們對他們的下落或狀況一無所知。」

另一方面，烏國當局表示，在俄羅斯無人機對烏國首都基輔發動致命攻擊的隔日，當地的「電力設施」今天三度遇襲。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，「基輔左岸的一個供電設施遭到3次攻擊。」

另外，一名目擊者告訴路透社，一枚俄軍飛彈擊中烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的1棟公寓大樓，這是今天凌晨當地傳出的3次爆炸聲之一。

這枚飛彈完全摧毀這棟市中心建築物的一個側翼，並在地面留下巨大坑洞。目擊者說，他見到1名消防隊員從瓦礫中拉出1名男子的屍體。

當地官員證實，這枚飛彈的型號是S300。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後痛批俄軍「恐嚇並殺害」平民。

他在Telegram發文稱，「烏克蘭正受到占領者攻擊，他們正繼續做他們最擅長的事情，也就是恐嚇並殺害平民。」

澤倫斯基痛批，「恐怖主義國家無法透過這樣的行動為自己改變任何事情，只會再度證實其具有破壞和殺戮的本性，未來也一定會為此承擔責任。」（譯者：施施/核稿：陳正健）1111018