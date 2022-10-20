俄羅斯連日空襲能源設施 烏克蘭首度全國限電

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俄羅斯近日以飛彈和無人機加強攻擊烏克蘭電力和水利基礎設施，烏克蘭20日將首度限制全國用電。圖為哈爾科夫民眾停電期間到超市購物。（路透社）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）俄羅斯在寒冷冬季即將來臨前發動一連串飛彈和無人機攻擊，摧毀烏克蘭一些發電廠後，烏克蘭20日將首度限制全國用電。

路透社報導，烏克蘭官員和烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，將在20日上午7時到晚間11時之間實施限電措施。烏克蘭總統幕僚在通訊平台Telegram上說，城市街燈將受限，還說如果民眾沒有將用電量減到最少，會有暫時停電的情況發生。

烏克蘭國家能源公司說，儘管目前這波措施限於20日實施，但「隨著寒冷天氣的到來，我們不排除將更頻繁地尋求大家的協助」。

英國廣播公司（BBC）提到，烏克蘭國家能源公司呼籲民眾在7時前趕緊「替所有的東西充電」，包括手機、行動電源、手電筒和電池。

烏克蘭國家能源公司也呼籲民眾備水，並確保他們「有保暖的襪子、毯子，以及給家人和朋友擁抱」。

俄羅斯近日以飛彈和無人機加強攻擊烏克蘭電力和水利基礎設施。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今晚影片演說中表示：「關鍵基礎設施又遭受破壞，今天有3座能源設施被敵人摧毀。」

澤倫斯基說：「鑒於冬季將至，我們正為各種情況做準備。我們認為俄方會持續針對能源設施發動恐怖活動，直到我們在夥伴協助下，有能力擊落所有敵方飛彈和無人機為止。」他本週稍早表示，烏克蘭約1/3發電站遭到俄方空襲。

烏克蘭西部利維夫市（Lviv）市長在電視上表示，修復受損的變電站可能需要數個月。

澤倫斯基表示，烏克蘭到目前為止共擊落俄方233架伊朗製無人機，包括今天21架。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1111020