蒲亭宣布4兼併區戒嚴 赫松烽火箭在弦上撤5萬平民

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（中央社基輔19日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天宣布在兼併烏克蘭4區實施戒嚴，圖藉此反制一系列挫敗。與此同時，莫斯科在烏南赫松扶植政府預期烏軍很快會發動攻擊，計劃撤離約5萬平民並已開始作業。

●侵略戰受挫 蒲亭：併烏4區戒嚴

蒲亭（Vladimir Putin）上月底宣告兼併4個烏克蘭區域頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）。他今天宣布4區戒嚴。

蒲亭對俄羅斯國家安全會議成員講話時，也指示政府成立由總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）督導的特別協調委員會，以綜理俄羅斯各區配合加強對烏作戰。這是蒲亭在近8個月侵烏戰爭中的最新升級舉措，圖藉此反制9月初以來面對烏軍的一系列重大挫敗。

俄羅斯總統蒲亭19日宣布頓內茨克、盧甘斯克、赫松和札波羅熱進入戒嚴。（中央社製圖）

●赫松親俄當局擬撤5萬人 稱俄軍將死戰守城

俄羅斯在赫松州扶植的當局預期烏軍很快會發動攻擊，今天要求平民儘快離開若干區域。由於烏克蘭反攻，當局計劃撤離約5萬人，相關工作已經開始。親俄首長矢言，俄軍會為守住首府赫松市「戰鬥到死」。

親克里姆林宮首長薩爾多（Vladimir Saldo）在通訊軟體Telegram表示，「我們預期將把5萬至6萬人撤至第聶伯河（Dnieper）左岸」，相關工作估需進行6天。俄國國營電視頻道俄羅斯24（Rossiya 24）播出人們等著搭渡輪過河畫面。

俄羅斯新任指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）昨天告訴俄羅斯24頻道，俄軍在這個區域「情勢吃緊」、「敵人未放棄攻擊俄軍陣地」。

●烏克蘭軍隊挺進 親俄傀儡當局逃出赫松市

親俄羅斯官員表示，他們正在撤離烏克蘭南部重要城市赫松，並開始撤出平民。但烏克蘭官員指控俄國「試圖嚇唬赫松人」，稱烏軍不會朝烏克蘭的城市開火。

莫斯科扶植的赫松州首長薩爾多則告訴俄羅斯國營電視台，「整個政府今天已遷往」第聶伯河東岸。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）形容這些行動是「宣傳秀」，同時指控俄國「試圖嚇唬赫松人」。他在通訊軟體Telegram寫道，烏軍「不朝烏克蘭城市開火」。

●烏軍方：1個多月擊落223架伊朗製自殺式無人機

俄羅斯本週在烏克蘭各地展開自殺式無人機攻擊後，烏克蘭軍方今天在聲明中表示：「自9月13日擊落第一架進行自殺式攻擊的伊朗製『見證者-136型』（Shahed-136）無人機後，空軍和烏克蘭國防軍已摧毀223架同型無人機。」

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）今天表示，歐盟準備在蒐集「足夠證據」後，對伊朗實施新制裁。

●烏克蘭頻遭無人機攻擊 北約加速提供防空系統

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）18日表示，北約將在未來數日內運交防空系統給烏克蘭，用以防禦無人機，包括俄羅斯用來攻擊烏國關鍵基礎設施的伊朗製無人機。

烏克蘭方面指稱，俄羅斯正加大力道攻擊距離戰事前線很遠的烏國基礎設施，過去一週發動大批無人機攻擊，摧毀烏克蘭全國近1/3發電站。

●澤倫斯基：用伊朗無人機 凸顯克宮政軍破產

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）18日指出，俄羅斯最近廣泛使用伊朗製無人機攻擊烏克蘭，象徵克里姆林宮的「軍事和政治破產」。

他表示：「這只不過是進一步向全世界證實，俄羅斯即將被擊敗，並企圖在恐懼下將他人拖入其共犯結構。」但是澤倫斯基並未同意外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）所提與伊朗斷絕外交關係的建議。

●愛沙尼亞國會壓倒性通過 認定俄恐怖主義政權

101席的愛沙尼亞國會譴責俄羅斯併吞烏克蘭領土，18日以88票贊成、10名國會議員缺席、3人棄權，通過宣告俄國為「恐怖主義政權」。聲明提到：「蒲亭的政權和其核攻擊威脅，把俄羅斯變成對歐洲及全球和平的最大危害。」

同屬波羅的海國家的拉脫維亞國會已於8月宣告俄羅斯為「恐怖主義資助國」，並指責俄國「對烏克蘭人民實施針對性的種族滅絕行動」。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111019