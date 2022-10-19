烏克蘭頻遭無人機攻擊 北約加速提供防空系統

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（中央社柏林18日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天說，北約將在未來數日內運交防空系統給烏克蘭，用以防禦無人機，包括俄羅斯用來攻擊烏國關鍵基礎設施的伊朗製無人機。

烏克蘭方面指稱，俄羅斯在烏軍強勢反攻而連連挫敗的情況下，加大力道攻擊距離戰事前線很遠的烏國基礎設施，過去一週發動大批無人機攻擊，摧毀了烏克蘭全國近1/3發電站。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在德國柏林一場安全會議上說，因應這些攻擊行動的方式，是盟國要加速運交防空系統給烏克蘭。

他說：「我們所能做最重要的事，就是兌現盟國的承諾，加速行動、運交更多防空系統。」

「北約會在接下來數天交付反無人機系統，以對抗特定的無人機威脅，包括來自伊朗的無人機。」

伊朗官員告訴路透社，伊朗當局已承諾供應飛彈和更多無人機給俄羅斯。俄國在烏克蘭的軍事行動，正受制於西方國家的制裁措施。

史托騰柏格說：「任何一國都不該支持俄羅斯對烏克蘭發起的非法戰爭。」（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1111019