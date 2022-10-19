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澤倫斯基：俄羅斯使用伊朗無人機 顯示政軍破產

2022/10/19 09:08（10/19 09:14 更新）
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俄羅斯近幾週以無人機對烏克蘭大舉發動攻擊，地方當局認為這架無人機是伊朗製「見證者-136」型（Shahed-136）無人機。（路透社）
俄羅斯近幾週以無人機對烏克蘭大舉發動攻擊，地方當局認為這架無人機是伊朗製「見證者-136」型（Shahed-136）無人機。（路透社）
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，俄羅斯最近廣泛使用伊朗製無人機攻擊烏克蘭，象徵克里姆林宮的「軍事和政治破產」。

法新社報導，澤倫斯基在他每天的演說中表示：「俄羅斯向伊朗提出這樣的請求，亦即克里姆林宮承認軍事和政治破產。」

但他也說：「戰略上，這對他們並無帶來幫助。」

澤倫斯基表示：「這只不過是進一步向全世界證實，俄羅斯即將被擊敗，並企圖在恐懼下將他人拖入其共犯結構。」

澤倫斯基今天並未同意外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）的提議，與伊朗斷絕外交關係。

他指出：「我們一定會確保對此做出適當的國際反應。」他指的是使用無人機。

基輔和西方盟友指控俄羅斯最近數週以伊朗製無人機攻擊烏克蘭，克里姆林宮今天回稱，不知曉俄軍使用這類武器。

伊朗表示準備與烏克蘭談話，以澄清伊朗供應俄羅斯無人機這種「毫無根據」的指稱。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1111019

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