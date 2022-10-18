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傳伊朗同意提供俄國地對地飛彈 加上更多無人機

2022/10/18 23:46
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）伊朗的兩名高級官員和兩名外交官告訴路透社，伊朗除了將提供俄羅斯更多無人機之外，也已承諾提供俄國地對地飛彈。此舉可能激怒美國和其他西方大國。

路透社報導，伊朗第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）曾率兩位來自伊朗勢力強大革命衛隊（Revolutionary Guards）的高級官員以及一位最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）官員與俄羅斯會談，討論交運武器問題，雙方於10月6日達成協議。

消息來源中的一位外交官曾聽取有關此次訪問的簡報，他說：「俄方要求提供更多無人機和準確度更好的伊朗彈道飛彈，尤其是『征服者』（Fateh）與『真主之劍」（Zolfaghar）』等型飛彈。」

一位曾接受相關簡報的西方官員也證實，伊朗已和俄國達成協議，將提供短程地對地彈道飛彈，包括真主之劍飛彈。

前述伊朗外交官駁斥西方官員所謂這種交易違反聯合國安全理事會2015年決議的說法。他說：「這些飛彈用在那裡不是賣家的問題。我們在烏克蘭危機中沒有像西方一樣選邊站。我們希望透過外交手段終結這場危機。」

烏克蘭指控俄國近幾週以伊朗製「見證者-136」型（Shahed-136）無人機對烏克蘭大舉發動攻擊。伊朗否認提供無人機給俄國，克里姆林宮今天也否認俄軍使用伊朗製無人機攻擊烏克蘭。（譯者：林治平）1111018

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