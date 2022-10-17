俄羅斯出動無人機襲基輔釀死傷 伊朗角色受關注

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔今天再傳爆炸聲響，烏國政府稱俄軍使用的是伊朗製無人機，但伊朗否認。部分歐洲聯盟國家則呼籲，若確定德黑蘭當局涉入俄烏戰爭，應對伊朗發動新制裁措施。

● 基輔與烏東遇襲 至少6死

烏克蘭官員表示，俄軍在17日上午通勤時段以伊朗製無人機對首都基輔發動數次空襲，鎖定市中心火車站並毀損一棟住宅大樓，還引起數場火災。

烏克蘭總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群媒體上表示：「截至目前為止，一架神風（kamikaze）無人機對一棟住宅大樓的攻擊已增至3死，19人獲救，（救援）工作還在進行中。」

首都遇襲後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「敵人整個晚上和上午恐嚇平民，神風無人機與飛彈攻擊烏克蘭全境，敵人有能力攻擊我們的城市，但無法擊潰我們。」

與此同時，烏國東部蘇米州州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）在社群媒體上表示，當地共有3人死亡，另有多人受傷。

烏國總理什米加爾（Denys Shmygal）稍早表示，俄國空襲擊中蘇米州和中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的能源設施。而根據烏國總統府，第聶伯羅彼得羅夫斯克州遇襲也造成一些人死傷。

● 伊朗否認提供俄國無人機

俄羅斯對烏克蘭開戰至今將近8個月，17日大舉出動「神風」無人機攻擊基輔，烏克蘭總統辦公室稱這是俄羅斯絕望下的拚死一搏。

伊朗否認提供俄羅斯無人機來對烏克蘭發動攻擊。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）在例行記者會上說：「關於伊朗提供俄羅斯無人機的報導具政治意圖，而且消息出自於西方人士。我們沒有向開戰的任何一方提供武器。」

部分歐盟國家外交部長呼籲，如果德黑蘭當局被證實涉入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，將對伊朗發動新制裁措施。丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）說，17日上午無人機在尖峰時間攻擊基輔，擊中鄰近市中心鐵路車站的建築物，他強調歐盟應該強烈回應這起新的空襲行動。

● 澤倫斯基：頓巴斯兩城鎮正激烈戰鬥

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，澤倫斯基16日指出，烏東頓巴斯地區（Donbas）的索萊達（Soledar）和巴赫姆特（Bakhmut）兩座城鎮正進行激烈戰鬥。

俄國軍隊今年6月和7月期間奪下烏東重要工業城鎮利西昌斯克（Lysychansk）及北頓內茨克（Sievierodonetsk）後，巴赫姆特鎮就一直是俄軍在頓內茨克地區（Donetsk）緩慢推進的下一個目標。

● 歐盟加強軍援烏克蘭

歐盟17日預計加強對烏克蘭軍事援助，推出一項訓練1萬5000名烏軍的任務，並加碼提供5億歐元用於武器。

在俄烏戰爭打了近8個月後，烏軍在戰場上取得進展，烏克蘭的西方盟國亟欲確保烏軍有能力繼續奮戰。

德國和法國等多個歐盟國家早就在訓練烏方人員使用他們提供的現代火砲系統、飛彈發射器和防空系統。但歐盟在提供大規模訓練以助烏軍對抗俄軍侵略方面腳步落後。美國、加拿大和英國早已在訓練數以千計烏軍。英國目標是在今年內培訓1萬人，並希望明年能增加1倍以上。

● 華郵：伊朗擬軍援俄侵烏

根據美國和盟國安全官員，伊朗正在加強提供俄羅斯武器攻擊烏克蘭的承諾，不僅秘密同意供應攻擊無人機，而且將提供第一批伊朗製短程地對地飛彈。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，來自伊朗的武器增加，可能有助於抵消拜登政府官員說俄國自2月入侵烏克蘭以來俄方軍事裝備遭遇的巨大損失，以及上週對數座烏克蘭城市發動攻擊使用的精確制導彈藥（precision-guided munitions）供應迅速減少的狀況。

近幾天，獨立新聞媒體發布疑似為伊朗製的無人機殘骸照片，這些無人機被用來攻擊烏克蘭目標，使得伊朗一再否認向其盟友俄國提供此類武器的說法受人質疑。

● 莫斯科關閉動員召集辦公室

俄羅斯首都莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）宣布，莫斯科的後備軍人動員召集辦公室自17日起關閉，因首都已達到克里姆林宮為烏克蘭戰事徵召後備軍人的員額。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3天前承諾會在「兩週內」完成動員。他還說，目標動員30萬人，目前已動員22萬2000人。

蒲亭9月21日宣布局部動員，導致俄羅斯人大舉出逃。莫斯科率全國之先結束不受歡迎的動員行動。傳統上，來自莫斯科的兵員也比來自俄國較貧窮和偏遠地區的兵員少許多。

● 前美軍駐歐司令：2023夏季烏軍收復克里米亞

俄軍在烏克蘭戰場上節節敗退，前美軍駐歐司令霍吉斯（Ben Hodges）16日表示，烏克蘭不論意志力或後勤都遠勝俄羅斯，最遲明年夏天烏軍將收復克里米亞半島（Crimea）。

霍吉斯（Ben Hodges）接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時說，連接克里米亞半島與俄國本土的克赤（Kerch）大橋日前發生爆炸，正好有油罐列車通過，可見事先經過慎密規劃，未來烏克蘭還可能採取類似行動，這次攻擊在軍事上具有重大的象徵意義。

霍吉斯並坦言，包括他自己在內，西方多年來高估俄國的軍力。

● 俄軍事訓練場恐攻釀11死 疑宗教爭執引發

俄羅斯貝爾哥羅德（Belgorod）地區1座軍事訓練場15日發生「恐怖攻擊」，2名凶嫌據稱來自塔吉克，因宗教爭執憤而開槍掃射；另有目擊者說，實際傷亡人數遠高於官方宣稱數字，共有32人喪生。

俄羅斯國防部先前發布聲明稱，這起恐攻發生在與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德西部軍區訓練場，凶嫌則是2名來自前蘇聯國家的公民，他們「與自願參加（烏克蘭）特別軍事行動的志願軍人一起進行槍械訓練期間，用小型武器向其他部隊人員開火」，造成11人死亡、15人受傷，案發後2名槍手「遭擊斃」。

（中央社製圖）

● 北約例行軍演西歐登場

北大西洋公約組織（NATO）17日在西歐進行核威懾定期演習。因蒲亭在烏克蘭戰場遭挫折而暗示可能動用核武，近期北約與俄國緊張局勢急遽升高。

這個由30國組成的軍事聯盟強調，這次持續到10月30日的「常規、經常性訓練活動」早在莫斯科入侵烏克蘭之前就已計畫好，與當前局勢無關。本次演習將有多達60架飛機在比利時、英國和北海上空訓練飛行，其中包括美國B-52遠程轟炸機。

此前，由於俄軍在烏克蘭接連失利，蒲亭加大核威嚇力度；北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則拒絕所有取消演習的呼籲。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1111017