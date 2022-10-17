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無人機襲基輔釀死傷 澤倫斯基：烏克蘭人不會被擊潰

2022/10/17 18:38
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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄軍在今天上午通勤時段以伊朗製無人機對首都基輔發動數次空襲，鎖定市中心火車站並毀損一棟住宅大樓，還引起數場火災。基輔市長表示，俄軍空襲造成1死3傷。

法新社報導，首都軍方官員表示：「截至上午9時，基輔已記錄到4次空襲。舍甫琴科區（Shevchenko）一棟住宅大樓被擊中。目前正在釐清受害人員的資訊。」

國家鐵路單位負責人證實，基輔市中心車站「附近」稍早遇襲。

路透社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）說，俄國今天對基輔的無人機攻擊，造成一名女子死亡，仍有一人受困於瓦礫堆下。他告訴記者：「（這裡）發生的所有事皆屬恐怖主義。」

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）隨後表示，烏克蘭數座城市今天遇襲後，有數人死亡。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）則說，俄羅斯的空襲擊中3個州的關鍵基礎建設，導致全國數百座城鎮和村莊停電。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「敵人整個晚上和上午恐嚇平民，神風（kamikaze）無人機與飛彈攻擊烏克蘭全境，敵人有能力攻擊我們的城市，但無法擊潰我們。」

路透社記者看到，被用來發動空襲的無人機碎片上寫著「為了貝爾哥羅德」（For Belgorod）的字樣。

毗鄰烏克蘭的俄羅斯貝爾哥羅德州州長指控烏軍屢次砲擊當地，該州一處軍事訓練場15日還發生槍擊案，造成11人死亡。

俄羅斯矢口否認在烏克蘭境內的「特別軍事行動」中攻擊平民。

據烏克蘭通報，俄羅斯最近幾週數度以伊朗製見證者-136（Shahed-136）無人機發動攻擊，克里姆林宮並未評論。

另外，烏克蘭港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）今天表示，3架俄國的神風無人機昨晚擊中市內一處港站的葵花油槽。

當地救難單位公布的照片顯示，數個大型油槽起火並冒出濃煙。

尼古拉耶夫靠近被俄國占領的赫松州（Kherson），最近幾個月不斷遭到砲擊。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）今天也說，敵軍昨夜發射飛彈攻擊後，州內一處能源設施爆發大火。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）今天則提到，烏克蘭昨晚起共摧毀37架俄國無人機，相當於85%至86%參與攻擊的無人機。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111017

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