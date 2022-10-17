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俄出動無人機和火箭彈襲基輔與烏東 增至6死

2022/10/17 21:09
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（中央社基輔/莫斯科17日綜合外電報導）在俄羅斯部隊對烏克蘭首都基輔（Kyiv）出動數十架無人機進行攻擊後，烏國官員今天表示，首都基輔與東部蘇米州（Sumy）至少6人死於俄軍攻擊。

法新社報導，烏克蘭總統辦公室副主管提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群媒體上表示：「截至目前為止，一架神風（kamikaze）無人機對一棟住宅大樓的攻擊已增至3死，19人獲救，（救援）工作還在進行中。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，首都有兩名死者是一對年輕夫妻。他在社群媒體上寫道：「一名丈夫和身懷六甲的妻子（死亡），女子懷孕6個月。」

與此同時，烏國東部蘇米州州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）在社群媒體上表示，當地共有3人死亡，另有多人受傷。

吉維茨基在社群媒體上寫道：「上午5時20分，3枚俄羅斯火箭彈擊中一處民用基礎設施。至少3人死亡、9人受傷，還有人受困瓦礫堆下。」

烏國總理什米加爾（Denys Shmygal）稍早表示，俄國空襲擊中蘇米州和中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的能源設施。而根據烏國總統府，第聶伯羅彼得羅夫斯克州遇襲也造成一些人死傷。

俄羅斯國防部今天則表示，已使用高精準度武器，對烏克蘭各地的軍事目標和能源基礎建設發動大規模攻擊。

路透社報導，俄國國防部在每日簡報中表示，最新一波轟炸烏克蘭城市的行動，擊中「所有設定目標」，同時俄軍也阻止了烏軍試圖突破烏南赫松州（Kherson）防線的企圖。

本月稍早，連結俄羅斯本土與克里米亞半島（Crimea）的一條重要橋梁爆炸，隨後俄國就加強以飛彈空襲烏克蘭全境。

大橋爆炸後，俄國發動侵烏以來最大規模的飛彈攻擊，擊中烏國全境城市和州等超過十多地的目標，之後幾天又接連發射飛彈。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111017

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