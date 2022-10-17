俄羅斯升高核威嚇 北約例行軍演西歐登場
2022/10/17 20:29（10/17 20:40 更新）
北大西洋公約組織17日在西歐進行核威懾定期演習。（圖取自twitter.com/NATO）
（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天在西歐進行核威懾定期演習。因俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭戰場遭挫折而暗示可能動用核武，近期北約與俄國緊張局勢急遽升高。
法新社報導，這個由30國組成的軍事聯盟強調，這次持續到10月30日的「常規、經常性訓練活動」早在莫斯科入侵烏克蘭之前就已計畫好，與當前局勢無關。
本次演習將有多達60架飛機在比利時、英國和北海上空訓練飛行，其中包括美國B-52遠程轟炸機。
此前，由於俄軍在烏克蘭接連失利，蒲亭加大核威嚇力度；北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則拒絕所有取消演習的呼籲。
史托騰柏格上周表示：「如果我們現在因為烏克蘭戰爭而突然取消計畫已久的例行演習，那將發出一個非常錯誤的訊號。」
「我們需要明白，北約採取堅定、可預測的行為，以及我們有軍事實力，才是避免事態升級的最佳方式。」
北約表示，儘管克里姆林宮的措辭日益強硬，但俄羅斯的核態勢實際上並未發生任何變化。史托騰柏格說：「我們將持續保持警戒。」（譯者：施施/核稿：林治平）1111017
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