俄羅斯即將舉行核演習 對西方形成挑戰

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）俄羅斯核武部隊近期料將舉行大規模演習，由於俄國總統蒲亭威脅要動用核武器，美國及其盟國面對的挑戰是，必須確保能夠區分俄方演習與真實動武間的差別。

路透社報導，俄羅斯每年約莫此時通常會舉行年度大型核演習，美國與西方官員預計幾天內或許就將登場。美國官員稱，其中很可能包括試射彈道飛彈。

不過蒲亭曾公開威脅使用核武以保衛俄羅斯，一些西方官員擔心莫斯科說不定會故意混淆其意圖。

一位不願透露姓名的西方官員告訴路透社：「這就是為什麼你不希望在舉行核演習的同時，發表特別過激的言論。因為這時我們確實面臨額外挑戰，要真正確保我們看到的行動，正在發生的事，真的是演習而非別的。」

不過這位官員對西方區分的能力有「高度信心」。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在布魯塞爾的記者會上保證，北約將嚴密監視俄羅斯的年度核演習，就像數十年所做那樣。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，俄羅斯的「雷霆」（Grom）演習是其戰略核武力量的大規模演練，包括實彈飛彈發射。他稱這些是「例行公事」。

柯比說：「俄羅斯可能認為這項演習對其投射力量有幫助，特別是在最近發生種種事件的情況下，不過我們知道俄羅斯的核武部隊每年此時會進行廣泛訓練。」他說，美國將對此進行「相應的監測」。

一位不願透露姓名的美國國防官員稱，俄羅斯的演習預計將與北約的年度核戰備演習大致在相同時間進行。北約代號「堅定正午」（Steadfast Noon）的核嚇阻演習，將於下週展開。

這位官員告訴路透社：「我們認為，俄羅斯的核武言論以及在與烏克蘭交戰時決定繼續進行這項演習是不負責任的。」他說：「耍弄核武器來脅迫美國及其盟國，很不負責任。」

對於路透社所發的電子郵件相關詢問，俄羅斯國防部未立即回覆。

截至目前官員們稱，蒲亭尚未採取能看出他準備發動核攻擊的措施，但過去1個月烏克蘭軍方成功進行反攻後，莫斯科動用核武的言論愈來愈激烈。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天參加在布魯塞爾舉行的北約核計劃小組會議後稱，他並未看到任何會導致美國核武態勢（nuclear posture）改變的「跡象和警訊」。（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1111014