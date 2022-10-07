美國採購92億輻射病藥物 疑應對核戰威脅升溫

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國衛生及公共服務部近日宣布，為了預防緊急核子事件，它已向美國安進公司（Amgen）採購2.9億美元（約新台幣92億元）的輻射疾病治療藥物Nplate（恩沛板）。

美國「國會山莊報」報導，美國衛生及公共服務部（HHS）轄下戰略準備與應變局（Administration for Strategic Preparedness and Response）4日在聲明稿中說，這項行動是「因應一旦發生放射性或核子緊急事件，為了替拯救生命有更好的準備，長期以來所做努力的一環」。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的說法，暴露在高輻射劑量下引發的急性輻射症候群（Acute Radiation Syndrome，ARS）可能產生多種症狀，嚴重時會對人體造成毀滅性後果，例如骨髓傷害或內出血。

Nplate可供成人與兒童服用，作用是讓通常由放射線造成的失控出血減少。

美國食品暨藥物管理局（FDA）最早在2008年批准Nplate，用於治療會造成嚴重出血的一種自體免疫疾病；去年1月又將批准範圍擴大，可用於治療輻射疾病。

目前正值國際社會日益擔憂，俄羅斯對烏克蘭的戰爭可能動用核子武器。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最近對外威脅，俄國將採取一切必要行動來獲得勝利，且不會遲疑出動核武。

美國官員已揚言，一旦俄羅斯動用核武，華府將採取決定性的行動，蒲亭也將面臨嚴重後果。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1111007