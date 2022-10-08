拜登核戰末日說嚇到歐洲 白宮稱發言非根據情資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統拜登稱世界自冷戰以來首度處於核戰「末日」風險，白宮今天表示拜登的警告不是根據最新情報研判，而是嚴肅看待俄國總統蒲亭言行；但拜登的話仍讓歐洲坐立難安。

拜登6日在紐約的民主黨募款活動上表示，自美國前總統甘迺迪時代和1962年古巴飛彈危機以來，世界就沒再面臨發生核戰末日的可能性，但當前烏克蘭反攻持續告捷，蒲亭以核武威脅「不是在開玩笑」。

拜登說：「我不覺得有可以輕易動用戰術核武而不引發末日（Armageddon）的結局。」「我想弄清楚蒲亭有什麼下台階？他要如何才能既不丟面子，又保住俄羅斯內部大權？」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean- Pierre）今天表示，拜登的警告並非出於任何最新情報評估，美國並未發現任何蒲亭決定將核武投入俄烏戰爭的跡象，拜登意在表達關切並凸顯他嚴肅看待蒲亭的恫嚇。

「紐約時報」分析，拜登的邏輯直接來自當年古巴飛彈危機，在籌款活動的談話裡也兩度提到。60年前的10月世界正面臨最接近全面核戰的當口，時任美國總統甘迺迪與蘇聯領袖赫魯雪夫達成秘密協議，以美國從土耳其撤回飛彈換取蘇聯從古巴撤彈，避免一場數以千萬計人死亡的核戰；秘密協議一事多年後才曝光。

幾週以來拜登的幕僚群一直在論辯能否泡製當年，以供受挫俄國領導人有台階可下。但相關人等守口如瓶，因為他們知道任何解方能否成功，關鍵在於保密並避免製造讓蒲亭對核武動念的情況。

紐時認為無論如何，拜登似想傳達他正把心思放在古巴飛彈危機的重要教訓之一。按他的說法，這是美國及盟國須避免把蒲亭逼入絕境鋌而走險。

但拜登的核戰末日警告讓歐洲實難等閒看待，一些外國領袖表示寧願看到往昔那種即便核戰威脅隱現，也不會在公開場合談論的日子。

在布拉格出席歐洲政治共同體峰會的法國總馬克宏今天說：「當評論這種事時，我們發言必須審慎。」

紐時稱如同歐洲一名外交官本週稍早所言，後人若回顧當前這段歷史，肯定會被大量檯面下的危機解除運作所嚇到。對大多數官員而言這種事很難公開談論，怕引發公眾恐慌或市場拋售，這也是為何外界詫異第一個公開談論這種事的華府官員竟是總統本人。

此外，紐時也認為目前很難把拜登的核戰警告與古巴飛彈危機經驗作為適合解決當前俄烏衝突的策略。要烏克蘭總統澤倫斯基政府別將俄軍逐出到回復開戰前國界以避免核戰這種話，拜登政府裡沒有一個人敢公開或私下講。（譯者：陳亦偉）1111008