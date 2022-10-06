無懼俄核武威脅 美國3/4民眾認為應續挺烏克蘭

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）根據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）今天公布的民調結果，儘管俄羅斯揚言使用核武保護領土，近3/4的美國人仍表示美國應繼續支持烏克蘭。

這項針對1005名美國民眾進行的線上調查顯示，儘管俄國揚言動用核武，仍有73%的人同意美國應繼續支持烏克蘭。民主黨人及共和黨人對此都表示同意，不過與總統拜登同黨的民主黨人支持率為為81%，略高於共和黨人的66%。

在這份10月4日到5日進行的最新民調中，66%受訪者認為華府特別應該繼續提供武器給烏克蘭，高於8月另一份類似民調的51%。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，拜登政府已向烏克蘭提供超過168億美元的安全援助。拜登承諾向基輔政府加碼提供6.25億美元方案，其中包括更多烏軍近日在反攻行動中迫使俄軍撤退的移動式火箭發射器。

路透社/易普索的民調顯示，有58%的美國人擔心美國正在和俄羅斯走向核子戰爭，65%的人擔心若烏克蘭獲得可以打擊俄國本土的長程武器，戰事恐進一步升級。

不過這份調查顯示，35%美國受訪者認為烏克蘭問題與美國無關，美國不應插手；而8月調查中抱持這種看法的人有40%。

美國將在11月8日舉行期中選舉，屆時將決定國會和許多州政府的掌控權。在這份最新民調中，68%的人表示更有可能力挺支持繼續向烏克蘭提供軍援的候選人，72%的人則表示更有可能力挺支持烏克蘭難民的候選人。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1111006