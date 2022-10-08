華郵：蒲亭核心圈有異議 拜登納入每日情報緊盯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）根據美國情報單位取得的資訊，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）核心圈內一名成員近幾週就蒲亭處理烏克蘭戰爭一事，直接向蒲亭表達不認可。

「華盛頓郵報」報導，核心圈子出現批評聲音，是迄今俄羅斯領導階層內部對於戰爭管理一事出現騷動的最明確跡象。

俄烏戰爭對莫斯科當局來說已成了一場災難性錯誤，迫使蒲亭上月下令動員數十萬名士兵，企圖奮力扭轉近日在戰場失利的局面。

知情人士說，這項情報被視為重要到足以納入美國總統拜登的每日情報簡報中，並與其他美國官員分享。由於事關敏感情報，知情人士不願具名。

其中一名知情者說，蒲亭圈子裡那名核心成員表達的不滿，與戰事管理不當，以及執行軍事行動的人所犯的錯誤有關。

雖然美國情報會報有提及這名核心成員的姓名，但華郵無法證實此人身分。

這項新情資和俄國官員的意見凸顯了蒲亭領導高層的分歧。高階官員們長久以來對這名專制領導人報喜不報憂，一般認為蒲亭正處於掌權22年期間最孤立的時刻。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人拒絕對這項情報置評。

被蒲亭當作親信的幕僚和顧問寥寥無幾，這些人包括蒲亭昔日擔任蘇聯國家安全委員會（KGB）官員時期的同僚，以及1990年代蘇聯垮台後，他擔任聖彼得堡（St. Petersburg）市長副手期間認識的人。

情報官員表示，俄烏戰事進入第8個月，俄國能否打贏還很難說，蒲亭享有的死忠程度可能也正在下滑；但情報官員也提醒，目前還沒有蒲亭被打入冷宮的跡象。

一名西方情報官員說：「自從開始占領（烏克蘭）以來，我們看到蒲亭核心圈子的一些人日益警戒。我們的評估顯示，他們特別擔心俄國近來的損失、被誤導的方向和許多軍事缺點。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）承認，蒲亭面臨頒布動員令這類關鍵決定時，領導階層內部的確會出現分歧和辯論。

培斯科夫告訴華郵：「在這類時刻確實會出現分歧，有些人認為我們應該採取不同做法。但這一切都是正常工作程序的一部分。」

被問到蒲亭核心圈子內部出現分歧一事時，培斯科夫說：「關於經濟、軍事行動的執行，有一些工作上的爭論。也有關於教育制度的爭論。這是正常工作程序的一環，不是任何分歧的跡象。」

培斯科夫還表示，指稱蒲亭核心圈子有人直接挑戰蒲亭的美國情報「絕非事實」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111008