北約秘書長：俄若使用核武 將產生嚴重後果

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（中央社布魯塞爾13日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，北約可能不得不使用核武的情況「極為罕見」，但俄羅斯若使用核武，將會產生「嚴重後果」。

路透社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）與北約會員國國防部長會議結束後在記者會上說：「如果俄國對烏克蘭使用核武，任何種類的核武，都會產生嚴重後果。」

他說：「我們不會詳細說明我們將如何應對，但這將從根本上改變衝突的性質。這意味著已經跨過一條非常重要的線。」他指的是俄國入侵烏克蘭後的俄烏戰爭。

他說，北約核嚇阻的根本目的是維護和平，防止對盟國的脅迫，因此可能不得不使用核武的情況「極為罕見」。

史托騰柏格也表示，北約將密切關注俄國預期即將舉行的核演習，特別是考慮到莫斯科當局與烏克蘭衝突有關的最新核威脅。

史托騰柏格說：「幾十年來，我們一直緊盯俄國的核力量，當然，我們將繼續密切關注，並將保持警戒，他們展開新的演習時也是如此。」

史托騰柏格似乎是指俄羅斯年度「雷霆」（Grom）演習，俄國通常在10月底舉行，測試可攜核武的轟炸機、潛艦和飛彈。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111014