北約將如期核軍演 馬克宏稱法國不對俄核武相向

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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）儘管有升高西方與俄羅斯間緊張之虞，北約表示下週仍將如期展開年度例行的核武演習；不過法國總統馬克宏表示，若俄國戰術性對烏克蘭部署核武，法國仍不會核武相向。

路透社等外電指出，北大西洋公約組織（NATO）下週將如期展開代號「堅定正午」（Steadfast Noon）的年度例行核軍演，北約空軍部隊將於訓練飛行時演練動用美國部署歐洲的核彈，然而不會用到實彈。

歐洲新聞台（Euronews）報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）11日表示，這項年度軍演屬例行性且早在俄國入侵烏克蘭前就已排定。

軍演地點大部分選在距俄國1000公里以外地區，演習將出動能掛載核彈的戰機。

被問及與俄國緊張的當下展開核軍演是否洽當，史托騰柏格稱喊停反而才不是好事；參與這項核軍演的北約成員國不到一半。

法國總統馬克宏則表示，若俄國訴諸戰術性對烏克蘭部署核武，法國仍不會核武相向。

馬克宏與公廣媒體法國第2電視台（France 2）連線時說：「國家根本利益是我們的指導原則，相關定義明確。即便在烏克蘭或俄烏戰場出現彈道核彈打擊，也不直接衝擊（我方原則）。」

這是馬克宏首度就涉及烏克蘭談及法國的核嚇阻原則，不過他也表示不宜談太深入。據相關文獻記載，法國的核武指導原則傾向於「不使用」，也就是在不威脅法國根本利益下不可能動用核武、戰場不應訴諸核武，明顯有別於美國視狀況升級而彈性運用核武的概念。

「外交政策」（Foreign Policy）雜誌一篇分析指出，若俄國真以核武對付烏克蘭，北約應考量幾個選項：首先是應考慮進一步增強歐洲東側、東北側、東南側等地海基、空基與陸基核武的存在感。

這可能包括重新評估北約是否該在歐洲部署陸基核飛彈、擴大北約在波羅的海國家、波蘭和羅馬尼亞的駐軍，抑或增加北約在波羅的海的海、空兵力存在。

此外，北約還可以自我解除對烏克蘭軍援的限制，撥付一些至今不願提供的軍備，包含更遠程的精準火砲、先進的西方戰車與戰機。

這篇分析的結論認為，儘管歐洲盟國長期以來在集體防衛上一直傾向把核武置於次要地位，但北約只需擺出對可能的各種反應已有充分評估的姿態，就能向莫斯科發出信號－動用大規模毀滅性武器不僅會招來美國更深介入，還會引來歐洲的全面行動。（譯者：陳亦偉）1111013