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北約下週按計畫核演習 不因俄烏戰爭喊卡

2022/10/13 10:43（10/13 10:54 更新）
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圖為北約秘書長史托騰柏格（右）13日在北約總部與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（左）會面。（圖取自twitter.com/jensstoltenberg）
圖為北約秘書長史托騰柏格（右）13日在北約總部與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（左）會面。（圖取自twitter.com/jensstoltenberg）
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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）北約表示下週如期展開代號「堅定正午」（Steadfast Noon）的年度例行核嚇阻演習，北約空軍部隊將在訓練飛行時演練動用美國部署在歐洲的核彈，但不含實彈。

路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）11日表示，若因俄烏戰爭就取消演習，會對俄羅斯發出非常錯誤的信號。

史托騰柏格說：「這是一場確保我方核嚇阻依舊安全、可靠及有效的演習。」他還說，北約軍事力量是防止任何緊張局勢升溫的最佳方式。

俄國自2月24日入侵烏克蘭以來，多次暗示動用核武。

不願具名的北約高層今天說，俄國發動核打擊會改變戰事走向，幾可肯定會引起盟邦甚至可能來自北約的「動作回應」。

這名官員在北約核計劃小組13日的閉門會議前夕說，莫斯科當局任何動用核武行為，都會為俄國招致「前所未見的後果」；不過他也說，莫斯科當局核威脅主要目的，似乎是嚇阻北約和其他國家直接加入俄烏戰爭。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天在北約總部告訴媒體，美國持續監控各種跡象，緊盯俄國核態勢是否出現令人擔憂的轉變，即俄國總統蒲亭可能發動的核打擊。

奧斯汀說：「目前尚未看到任何讓我們確信事態會如此發展的跡象。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111013

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