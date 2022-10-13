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美前國安顧問波頓：蒲亭若用核武 華府可能斬首

2022/10/13 03:19
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）指出，如果俄羅斯對烏克蘭動用核武，美國可能暗殺俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

波頓接受倫敦廣播公司電台（LBC Radio）訪問時表示：「我們需要表明，如果蒲亭下令動用戰術性核武，他將形同簽下自殺遺書。」

他還說：「我不同意我們無法對付他，我認為他知道這點。你可以問問伊朗的蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），當我們斷定某人是美國的威脅時，到時會發生何事。」

蘇雷曼尼是前伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官，2020年初在巴格達國際機場遭到美國無人機擊殺。

波頓指稱：「有很多提議，如果俄國使用核武，可摧毀在烏克蘭的俄軍及（俄國）黑海艦隊等，而我不反對這些提議…。」（譯者：陳正健）1111013

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

波頓
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