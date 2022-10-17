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前美軍駐歐司令：2023夏季烏軍收復克里米亞

2022/10/17 07:35
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（中央社記者林育立柏林16日專電）俄軍在烏克蘭戰場上節節敗退，前美軍駐歐司令霍吉斯表示，烏克蘭不論意志力或後勤都遠勝俄羅斯，最遲明年夏天烏軍將收復克里米亞半島。

前美軍駐歐部隊司令霍吉斯（Ben Hodges）今天接受德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時表示，連接克里米亞（Crimea）半島與俄國本土的克赤（Kerch）大橋日前發生爆炸，正好有油罐列車通過，可見事先經過慎密規劃，未來烏克蘭還可能採取類似行動，這次攻擊在軍事上具有重大的象徵意義。

霍吉斯指出，克赤大橋及港都馬立波（Mariupol）周圍的鐵路交通樞紐，現在全成了烏軍攻擊的對象，將嚴重影響俄軍的補給線，看來烏南的俄軍已走頭無路，「烏軍已拿下進攻的主導權，俄軍很可能無法扭轉情勢」。

霍吉斯坦言，包括他自己在內，西方多年來高估俄國的軍力，俄軍至今犯下4大嚴重錯誤。

首先是一開始以為可靠強大兵力直搗烏克蘭首都基輔；其次是研判西方會像克里米亞被併吞一樣保持沉默；再來是低估被國際社會制裁和孤立的代價；最後是誤以為可一箭雙鵰，讓烏克蘭從地圖上消失的同時，歐美防衛同盟「北大西洋公約組織」（NATO）也隨著四分五裂。

他認為，戰事不利勢必讓俄國領導人非常沮喪，現在唯一的希望是透過在西方社會散佈不安和恐懼，削弱對烏克蘭的支持，竭盡所能延長戰爭；這也是為何俄國會不擇手段，招募年輕士兵讓他們當炮灰，並破壞北溪（Nord Stream）天然氣管等西方的基礎建設。

最近俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）威脅要動用核武，讓歐洲各國憂心將爆發核戰，不過霍吉斯研判可能性不高。

他說，從蘇聯經驗來看，核武是用來擊潰西方防衛陣線或摧毀集結的北約軍隊，但這場戰爭沒有上千台坦克需要被擊垮，烏克蘭也夠聰明，也沒有把軍隊集結在一起，使用核武在軍事上沒有好處，反而會帶給俄國嚴重的政治後果。

被問到戰爭還會進行多久時，霍吉斯表示，目前俄軍處境愈來愈糟，戰爭是意志力和後勤的考驗，這兩點烏克蘭都遠勝俄羅斯，他預測烏軍明年夏天前將解放克里米亞半島。

霍吉斯強調，這場戰爭的結果，將攸關歐洲國家能否捍衛主權和邊界；他認為俄羅斯非戰敗不可，意即烏克蘭收復俄軍佔領的頓內茨克州（Donetsk）等地，重新恢復主權，接著讓被擄到俄國的百萬烏克蘭人重返家鄉，下一步是追訴俄國的戰爭罪行和向俄國索賠。

他說，唯有如此，俄國才不會在2、3年後又重新入侵烏克蘭。（編輯：韋樞）1111017

霍吉斯
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