更多編輯台推薦新聞：
罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300
首頁 / 國際

挪威將領：對蒲亭而言核威脅比訴諸核攻擊有用

2022/10/18 20:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸18日綜合外電報導）挪威國防軍司令克里斯多福森告訴路透社，對於俄羅斯總統蒲亭準備使用核武器的說法，西方應該認真看待，但也該記住，對蒲亭而言，相較於付諸實踐真的動用核武，用威脅的會比較有用。

路透社報導，俄羅斯計劃很快會進行核武演習，在此之前，北大西洋公約組織（NATO）盟國本週進行核嚇阻演習。

北約成員國的挪威在北極圈內與俄羅斯存在陸上和海上邊界。蒲亭（Vladimir Putin）與俄羅斯高階官員一再威脅動用核武保衛俄國。

克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）9月26日受訪時指出：「首先，我們得聽其言。其次，沒有讓他動用核武的任何理由…沒有攸關俄羅斯存亡的安全威脅，所以他沒有理由動用核武。」

他強調，對蒲亭而言，威脅動用核武「比他真的說到做到更有價值」。

克里斯多福森說：「這牽涉到嚇阻，就跟冷戰時候一樣，牽涉到確保它（俄羅斯）有這種能力並且對我們展現、對它以外的世界證明有能力如此。」

在被問到他是否認為俄羅斯比過去更有意願動用核武時，克里斯多福森表示，當俄羅斯的「生存本身」面臨風險時，蒲亭會遵循俄羅斯動用核武的指導原則。

他說：「他會遵循指導原則，所以倘若發生針對俄羅斯的核攻擊，這將是肯定的。」

北極海（Arctic Ocean）是俄羅斯區域戰鬥部隊主力北方艦隊（Northern Fleet）的勢力範圍。北方艦隊被賦予在俄羅斯遭遇核武攻擊後，運用自家核武進行報復的第二擊能力。

莫斯科曾於入侵烏克蘭之前5天的2月19日展開核嚇阻力量演習。

克里斯多福森表示：「他們通常秋季進行那種演習…那當然是個訊號。烏克蘭戰爭持續中，俄羅斯進行核嚇阻的相對重要性已然提升。」

他還說，自從2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯縮減了在北極圈的陸上部隊，將他們派赴烏克蘭，當時俄方確信這麼做幾無風險。

克里斯多福森：「他可以將所有陸上部隊從整個北約東部邊界調動到烏克蘭，不必擔心遭到攻擊，因為他確信，北約對俄羅斯不是威脅。」

他提到，俄羅斯陸軍部隊已在人員和裝備上損失慘重。

克里斯多福森說：「我們不再看到營級戰鬥群那樣的對抗戰力，已縮減至連級規模的戰鬥群了。」一個連約有200人；一個營通常有約1000人。

不過他強調，俄羅斯每年徵召約25萬人投入訓練，還是可以迅速重整陸上部隊。

「僅僅4年前，它還有百萬大軍，在我來看，他們目前仍有如此規模，只不過是剛訓練過的。」（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111018

蒲亭
澤倫斯基：烏國3成發電站被毀 與俄已無談判空間 預期俄將核武演習 美軍官：尚未接獲俄方通知
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
澤倫斯基：烏國3成發電站被毀 與俄已無談判空間