挪威將領：對蒲亭而言核威脅比訴諸核攻擊有用

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（中央社奧斯陸18日綜合外電報導）挪威國防軍司令克里斯多福森告訴路透社，對於俄羅斯總統蒲亭準備使用核武器的說法，西方應該認真看待，但也該記住，對蒲亭而言，相較於付諸實踐真的動用核武，用威脅的會比較有用。

路透社報導，俄羅斯計劃很快會進行核武演習，在此之前，北大西洋公約組織（NATO）盟國本週進行核嚇阻演習。

北約成員國的挪威在北極圈內與俄羅斯存在陸上和海上邊界。蒲亭（Vladimir Putin）與俄羅斯高階官員一再威脅動用核武保衛俄國。

克里斯多福森（Eirik Kristoffersen）9月26日受訪時指出：「首先，我們得聽其言。其次，沒有讓他動用核武的任何理由…沒有攸關俄羅斯存亡的安全威脅，所以他沒有理由動用核武。」

他強調，對蒲亭而言，威脅動用核武「比他真的說到做到更有價值」。

克里斯多福森說：「這牽涉到嚇阻，就跟冷戰時候一樣，牽涉到確保它（俄羅斯）有這種能力並且對我們展現、對它以外的世界證明有能力如此。」

在被問到他是否認為俄羅斯比過去更有意願動用核武時，克里斯多福森表示，當俄羅斯的「生存本身」面臨風險時，蒲亭會遵循俄羅斯動用核武的指導原則。

他說：「他會遵循指導原則，所以倘若發生針對俄羅斯的核攻擊，這將是肯定的。」

北極海（Arctic Ocean）是俄羅斯區域戰鬥部隊主力北方艦隊（Northern Fleet）的勢力範圍。北方艦隊被賦予在俄羅斯遭遇核武攻擊後，運用自家核武進行報復的第二擊能力。

莫斯科曾於入侵烏克蘭之前5天的2月19日展開核嚇阻力量演習。

克里斯多福森表示：「他們通常秋季進行那種演習…那當然是個訊號。烏克蘭戰爭持續中，俄羅斯進行核嚇阻的相對重要性已然提升。」

他還說，自從2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯縮減了在北極圈的陸上部隊，將他們派赴烏克蘭，當時俄方確信這麼做幾無風險。

克里斯多福森：「他可以將所有陸上部隊從整個北約東部邊界調動到烏克蘭，不必擔心遭到攻擊，因為他確信，北約對俄羅斯不是威脅。」

他提到，俄羅斯陸軍部隊已在人員和裝備上損失慘重。

克里斯多福森說：「我們不再看到營級戰鬥群那樣的對抗戰力，已縮減至連級規模的戰鬥群了。」一個連約有200人；一個營通常有約1000人。

不過他強調，俄羅斯每年徵召約25萬人投入訓練，還是可以迅速重整陸上部隊。

「僅僅4年前，它還有百萬大軍，在我來看，他們目前仍有如此規模，只不過是剛訓練過的。」（譯者：何宏儒/核稿：陳正健）1111018