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俄羅斯在烏克蘭戰場失利 本週數度宣稱願協商

2022/10/14 06:31（10/14 07:12 更新）
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俄媒報導，克里姆林宮發言人13日表示，莫斯科當局對烏克蘭的「特別軍事行動」目標未變，但可以透過協商來達成目標。圖為俄軍丟棄的戰車裝備。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
俄媒報導，克里姆林宮發言人13日表示，莫斯科當局對烏克蘭的「特別軍事行動」目標未變，但可以透過協商來達成目標。圖為俄軍丟棄的戰車裝備。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）俄羅斯「消息報」（Izvestia）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫今天表示，莫斯科當局對烏克蘭的「特別軍事行動」目標未變，但可以透過協商來達成目標。

俄軍入侵烏克蘭的戰爭即將邁入第9個月，俄國在蒙受一連串屈辱挫敗後轉變口氣，本週做出一系列聲明，強調莫斯科對談判抱持開放態度，培斯科夫（Dmitry Peskov）對消息報的發言為最新一起。

培斯科夫表示：「方向未變，特別軍事行動仍在持續，以使我們達成目標。」

「不過，我們已多次重申，我們對於以協商達成我方目標，抱持開放態度。」

不過培斯科夫也說，由於西方對俄國抱持「敵對」態度，他看不見近期內與西方談判的可能性。

根據俄國塔斯社（TASS），培斯科夫告訴哈薩克國營電視台Khabar 24：「對話需要兩方投入，西方現在對我國採取非常、非常敵對的立場，這類可能性在不久的將來不太可能存在。」

「不過，土耳其和其他幾個國家持續嘗試以某種方式斡旋。」

路透社報導，俄羅斯過去即曾表示準備好協商，但本週反覆提及對話的可能性，引人注目。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）11日表示，莫斯科對於與西方談判持開放態度，但美國稱他的聲明「裝模作樣」。

拉夫羅夫今天再次提及此事，他告訴消息報：「如果有特定且認真的提案，我們準備好考慮。」

俄國上月宣布併吞烏克蘭4區的土地，並在克里米亞大橋8日遇襲後，於本週大肆發射飛彈轟炸烏國城市。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已排除與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）談判的可能性。（譯者：楊昭彥）1111014

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