中國棄權譴責俄併烏領土 基輔獲北約軍援承諾

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（中央社基輔13日綜合外電報導）聯合國大會12日以壓倒性票數通過決議，譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭部分領土，中國則投下棄權票。美國為首的盟國在北約總部召開會議，承諾盡快提供烏克蘭更多的反飛彈系統。

●聯合國大會譴責俄非法吞併烏領土 中國投棄權票

聯合國大會以143國贊成、5國反對、35國棄權的票數通過決議，譴責俄羅斯聯邦在國際認可的烏克蘭邊界內舉行其所謂公投，試圖非法吞併烏克蘭部分領土。

為了這次聯大決議投票，美國在外交上極力遊說各國更明確譴責俄羅斯，但仍有35國投下棄權票，包括中國、印度、南非和巴基斯坦。投下反對票的5國包括俄羅斯本身及敘利亞、尼加拉瓜、北韓和白俄羅斯。

●澤倫斯基中文推文譴責俄羅斯 網友大呼打臉中國

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）13日以聯合國官方語言感謝外界支持烏克蘭，並譴責俄羅斯併吞烏國土地，其中以簡體中文的推文出現大量留言熱議，許多網友表示此舉「打臉」投下棄權票的中國。

澤倫斯基以簡體中文寫道：「感謝143個國家支持#聯合國大會『關於烏克蘭領土完整：維護聯合國憲章原則』的歷史性決議。世界已表態：俄羅斯企圖吞併領土是無效的，且永遠不會得到自由國家的承認。」

這則中文推文在不到一小時內已獲得上萬按讚、上千則留言，是其他語言版本的4、5倍。

許多網友在下方留言，有網友以簡體中文表示，「中文，直接打臉喔」；也有網友說，「我以為手機出問題了，中文打臉」。

●逾50國聚首北約承諾提供防空系統

美國為首的盟國12日在北大西洋公約組織（NATO）總部召開會議，承諾將「盡快」提供烏克蘭更多反飛彈系統以抵禦俄羅斯連番猛攻，基輔當局對此表達樂見之意。

烏克蘭表示，俄羅斯10日和11日發射100多枚飛彈並動用數十具無人機，攻擊烏國能源基礎建設和其他軍事目標。

空襲首日就至少有19人喪生，並在烏國各地造成大範圍斷電和停水。首都基輔因此必須實施限電措施。

有鑒於此，美國為首的約50個國家在比利時首都布魯塞爾的北約總部開會時，矢言將運送新的防空系統給烏克蘭。

英國表示將提供烏克蘭空中防衛飛彈來抵禦俄羅斯的攻擊行動，並將首次提供烏國足以擊落巡弋飛彈的飛彈。

●俄羅斯飛彈攻烏克蘭40市鎮

烏克蘭官員13日表示，俄羅斯發射飛彈攻擊了40多個烏克蘭市鎮。

烏克蘭武裝部隊參謀本部表示，俄軍飛彈過去24小時攻擊了烏克蘭40多個市鎮，而烏國空軍則對俄方25個目標進行了32次攻擊。

烏南港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）在社群媒體貼文說，當地遭到「嚴重轟擊」。

●美前國安顧問波頓：蒲亭若用核武 華府可能斬首

美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）指出，如果俄羅斯對烏克蘭動用核武，美國可能暗殺俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。

波頓接受倫敦廣播公司電台（LBC Radio）訪問時表示：「我們需要表明，如果蒲亭下令動用戰術性核武，他將形同簽下自殺遺書。」

他還說：「我不同意我們無法對付他，我認為他知道這點。你可以問問伊朗的蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），當我們斷定某人是美國的威脅時，到時會發生何事。」

●俄羅斯稱準備向歐盟恢復供應天然氣

蒲亭表示，儘管存有劇烈的政治分歧，歐盟依舊可以打開閥門，讓俄羅斯得以供應天然氣，但德國馬上拒絕透過北溪2號取得天然氣的提議。

蒲亭12日在莫斯科舉行的俄羅斯能源週（Russian Energy Week）年度論壇上說：「如同他們所說的，現在輪到歐盟採取行動了，他們只要打開閥門就好了。」

他說：「我們沒有限制任何人不能做任何事。」他又說，俄羅斯準備在秋冬供應更多的天然氣。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1111013