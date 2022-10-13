俄飛彈再攻烏克蘭 基輔獲西方更多軍援承諾

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（中央社基輔／布魯塞爾13日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯發射飛彈攻擊了40多個烏克蘭市鎮。先前聯合國大會通過決議，指俄國吞併烏克蘭領土的行為「非法」，同時烏克蘭已獲盟邦更多軍援承諾。

路透社報導，俄國重申立場，指西方協助烏克蘭顯示「他們已直接參與衝突」；並警告，烏克蘭若加入北大西洋公約組織（NATO）將挑起第3次世界大戰。

俄羅斯聯邦安全會議副秘書長維涅迪克托夫（Alexander Venediktov）今天對塔斯社（TASS）說：「基輔方面很清楚，如此一來將意味，情勢必將惡化到第3次世界大戰。」

烏克蘭武裝部隊參謀本部表示，俄軍飛彈過去24小時攻擊了烏克蘭40多個市鎮，而烏國空軍則對俄方25個目標進行了32次攻擊。

烏南港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）在社群媒體貼文說，當地遭到「嚴重轟擊」。

他說：「一棟5層樓住宅大樓遭到命中，最高的2層樓全毀，其他樓層也淪為瓦礫，救難人員正在現場搜救。」

尼古拉耶夫是造船中心和布格河（Bug）沿岸港口，臨近黑海，自俄烏戰爭爆發至今，一直遭受俄軍猛烈轟擊。

基輔州政府在社群平台Telegram留言說，俄軍今天清晨並以爆破無人機攻擊了州內一座市鎮。

基輔州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）表示，根據初步消息，當地所遭攻擊使用的是伊朗製造的滯空攻擊彈藥（loitering munitions），也稱為「神風無人機」（kamikaze drones）。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）指出，攻擊重大基礎設施的武器都是這種無人機。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）在Telegram留言說，飛彈攻擊了尼科波市（Nikopol）30棟以上多樓層民宅、天然氣管線以及電線，使2000多戶人家無電可用。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，俄軍飛彈攻擊暴露其弱勢。他說：「俄軍實際上已在戰場吃了敗仗。」

聯合國大會193國昨天有3／4即143國表決通過決議，譴責俄國「企圖非法吞併」局部占領的烏克蘭4州。

此外有50多個西方國家在比利時布魯塞爾開會時承諾，為烏克蘭提供更多軍事援助，尤其是防空武器。法國宣布，未來數週將運交烏克蘭雷達和防空系統；英國承諾提供防空飛彈；加拿大則將提供砲彈等軍火。（譯者：張佑之/核稿：陳政一）1111013