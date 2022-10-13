烏克蘭官員：俄飛彈攻南部城市 無人機襲基輔州

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（中央社基輔/布魯塞爾13日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，俄羅斯今天動用飛彈轟炸烏克蘭南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv），並出動自殺式無人機攻擊基輔州。

路透社報導，聯合國大會剛在12日通過決議，譴責俄羅斯非法併吞烏克蘭部分領土，而烏克蘭的盟邦也承諾進一步軍援。

尼古拉耶夫市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）在社群媒體發文說：「一棟5層住宅被擊中，上面兩層全毀，其餘都在瓦礫堆下。救援人員正在現場工作。」

森克維奇還說，這個城市遭受「大規模砲轟」。

尼古拉耶夫是鄰近黑海的南布格河（Southern Bug）流域河港，這個造船重鎮在整個戰爭期間遭受俄軍猛轟。

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在通訊平台Telegram上表示，俄軍今晨還出動搭載炸藥的無人機，鎖定基輔州一處聚落攻擊，但沒有傷亡相關細節。

庫列巴表示，根據初步消息，這波空襲是由伊朗製造的巡遊彈藥（loitering munition）發動，巡遊彈藥時常被稱為「自殺式無人機」。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）說，重要的基礎設施遭到無人機襲擊。

路透社目前無法立即證實報導內容。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1111013