烏克蘭告訴法國：給我們更多大砲來證明你愛我

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）烏克蘭國防部今天在推特發布一支41秒長的影片，內容像是寫給法國的一封情書，浪漫地呼籲對方運送更多大砲給烏克蘭，以對抗俄羅斯的侵略。

影片以經典法文歌「Je t'aime..moi non plus（我愛你..我並不愛你）」作為襯樂，烏克蘭國防部以此罕見的方式在其官方推特帳號上表達訴求。

法新社報導，這支影片發布的時機點，就在俄羅斯近日頻頻對烏克蘭發動致命飛彈襲擊、基輔呼籲西方國家協助其增強防空能力之際。

影片開場先是出現一串字幕，上面寫道：「浪漫的展現有很多種形式」，接著接連出現玫瑰花、牛奶巧克力、還有塞納河畔（Seine river）夕陽的美景。

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影片約10秒處再出現一行字幕：「但是如果你們真的想贏得我們的芳心」，緊接著就出現大砲開火畫面，字幕接著寫道：「沒有什麼比155公厘高機動性自走砲更好的了。」

這支以法文為主的影片感謝法國支持。影片近尾聲時出現法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）兩人掰手腕的照片，這是今年6月馬克宏訪問基輔時所拍攝，影片最後以英文字幕「請給我們更多（武器）」，配上法國藍白紅國旗背景收尾。（譯者：張欣瑜/核稿：楊明暐）1111012