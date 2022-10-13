俄羅斯稱準備向歐盟恢復供應天然氣 德拒透過北溪2號取得

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俄羅斯表示準備向歐盟恢復供應天然氣，但德國拒絕透過北溪2號取得天然氣的提議。圖為位於德國盧布明的北溪1號管線。（路透社）

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說，儘管存有劇烈的政治分歧，歐盟依舊可以打開閥門，讓俄羅斯得以供應天然氣，但德國馬上拒絕透過北溪2號取得天然氣的提議。

俄羅斯自8月起就沒有透過北溪1號（Nord Stream 1）向歐洲運送天然氣，而北溪2號（Nord Stream 2）在俄羅斯入侵烏克蘭後也停用。

英國廣播公司（BBC）報導，同時，德國政府發言人說，沒有受到制裁的北溪1號是一個選項，但管線內沒有天然氣，「因為俄羅斯沒有輸送」。

俄羅斯今年2月揮軍入侵烏克蘭後，遭控把供應天然氣當作對付西方的武器，但克里姆林宮矢口否認。

蒲亭今天在莫斯科舉行的俄羅斯能源週（Russian Energy Week）年度論壇上說：「如同他們所說的，現在輪到歐盟（EU）採取行動了，他們只要打開閥門就好了。」

他說：「我們沒有限制任何人不能做任何事。」他又說，俄羅斯準備在秋冬供應更多的天然氣。

儘管蒲亭這麼說，但讓俄羅斯向歐洲恢復供氣，看來是不太可能達成。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，北溪2號管線停用，北溪1號最近幾個月也嚴重斷氣。

蒲亭在莫斯科的能源論壇上說，北溪天然氣管線漏氣是「國際恐怖行動」所致。但他說，北溪2號有一段沒有受損，俄羅斯準備恢復供氣，就看歐盟想不想要天然氣。

路透社報導，蒲亭也提出經由土耳其設立另一個歐洲天然氣中心的構想。他說：「我們可以把北溪管線過去通過波羅的海海底運送所損失的天然氣轉到黑海，經由土耳其通往歐洲，將其變成供應我國燃料與天然氣的主要路線。」

蒲亭還說，歐洲會陷入能源危機是自食其果，歐盟各國推動綠能政策，讓能源業得不到投資。

七大工業國集團（G7）國家一直在討論對俄羅斯油價設定上限，但蒲亭說這只會讓問題惡化。

歐洲國家敦促少用俄羅斯能源，導致俄羅斯的供應量大幅降低，現在歐盟27國都能感受到衝擊，天然氣價格較1年前漲近90%，民眾擔憂政府將在即將來臨的冬季限電與停電。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1111013