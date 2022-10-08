路透：北溪管線爆炸後不久 美軍機飛越波羅的海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯陸/巴黎/華盛頓7日綜合外電報導）根據路透社看到的追蹤紀錄，美國海軍一架偵察機曾飛近北溪天然氣2號（Nord Stream 2）管線在波羅的海破裂地點，當時距離首度發現管線損壞僅有數小時。

美方解釋，那架飛機在執行例行任務。

俄羅斯的北溪天然氣1號、2號管線於9月26日在瑞典及丹麥外海爆炸，氣體外洩至波羅的海。地震學者在當地記錄到爆炸，多國警方都在調查。

飛行紀錄顯示，格林威治時間0時3分，一架P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）海上巡邏偵察機在北海上空飛行，當時瑞典地震學者在波羅的海波荷木島（Bornholm Island）東南方記錄到一起海底爆炸。

紀錄顯示，這架飛機從冰島起飛，正在波蘭上空做一般的賽道形狀路線繞行，然後飛向波羅的海管線區。

這架飛機的識別資訊原本無法立即確定，因為這類飛機有時會輪流使用識別碼。但經路透社求證，美國海軍證實這是一架美國飛機。

美國海軍發言人說：「紀錄裡的美國海軍P-8A『海神式』飛機在執行波羅的海例行偵察飛行，與北溪管線外洩沒有關聯。」

被問及是否蒐集到任何可以協助調查的情報時，美國海軍歐非司令部發言人勞倫斯（Tamara Lawrence）說：「我們目前沒有任何額外資訊可以提供。」

目前不清楚美軍是否在協助歐洲調查破裂管線方面發揮任何作用，但美國總統拜登曾提到可能要派潛水員下海。

根據紀錄，格林威治時間1時過後數分鐘，這架飛機從波荷木島南方飛往波蘭西北部，在陸地上空盤旋大約一小時，接著於2時44分飛向通報管線漏氣的地點。

分析人士說，飛機距離漏氣地點僅約24公里，盤旋一圈之後，飛往受到密集監視的俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）。

波蘭、瑞典、丹麥和德國國防部都尚未置評。

格林威治時間3時39分至6時20分的飛行紀錄已佚失，但大約7時左右，飛機在返航途中經過漏氣地點以北約4公里處。

路透社使用美國追蹤網站Radarbox的部分飛行地圖，加上瑞典航班追蹤網站Flightradar24提供的資料來重繪這架P-8偵察機的路徑。

Flightradar24資料顯示，這架飛機在冰島西南部的雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）起降，當地設有基夫拉維克空軍基地（Keflavik Air Base），據稱還有P-8偵察機機庫設施。

分析人士說，在俄羅斯入侵烏克蘭後，波羅的海仍處於冷戰式緊張局面的前線；他們也提醒，目前不可能確知軍機特定飛行路徑的背後原因。

防衛事務分析家杜沙（Francis Tusa）說：「波羅的海是衝突頻仍的地區，有很多刺探和無休止的對奕。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）昨天引述西方盟國的消息說，管線爆炸「最有可能」是俄羅斯特種部隊所致。

西方國家政府和官員迄今都避免直接指控俄羅斯。俄國則否認任何要俄方負責的控訴，稱之為「愚蠢」，並責怪美國及其盟友才該負責。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1111008