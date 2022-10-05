蒲亭盟友指北溪遭破壞與美CIA過去行徑類似

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭的重要盟友、俄聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫今天表示，北溪天然氣管線遭到破壞，與1983年美國中央情報局（CIA）策動襲擊尼加拉瓜石油基礎設施的情況頗為類似。

路透社報導，位在波羅的海海床、從俄羅斯到德國的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線，上個月在莫斯科所說的「國際恐怖主義活動」中遭到破壞。

蒲亭於9月30日指控美國及其盟友炸毀這兩條海底管線，華盛頓矢口否認。蒲亭的重要親信帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）今天則明確點名CIA。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）引述帕特魯舍夫的話說：「讓我提醒你們，類似的狀況發生在1983年。」他說：「當時，CIA招募的破壞者針對尼加拉瓜組織策劃了一系列襲擊，其中包括炸毀一個港口的輸油管線。」

帕特魯舍夫上週即表示，西方曾有攻擊管線的紀錄。俄羅斯一再宣稱，北溪事件將使華盛頓獲益。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指出，北溪管線發生事故後，美國將能提高液化天然氣（LNG）的價格和銷量。（譯者：楊明暐）1111005