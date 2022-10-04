瑞典檢方封鎖北溪管線洩漏區 以展開調查

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（中央社斯德哥爾摩3日綜合外電報導）瑞典檢察官今天宣布封鎖波羅的海北溪（Nord Stream）管線洩漏區域，以針對疑似人為破壞行動開調查。

法新社報導，瑞典檢察總署（Swedish Prosecution Authority）發布聲明稱，為進一步調查「嚴重破壞」事件，檢方決定「封鎖這個區域，以進行犯罪現場調查」。

聲明引述檢察官朱維斯特（Mats Ljungqvist）說法稱：「調查正持續進行，我們正處在密集調查階段…我了解此案涉及龐大公共利益，但我們正在初步調查的初期階段，因此我無法評論我們正採取的調查措施細節。」

瑞典海岸防衛隊在另份聲明中指出，已開始執行檢方封鎖5海里（9.26公里）區域的決定。

防衛隊表示：「實施封鎖意味不能駕駛或停泊船隻、潛水、釣魚、駕駛水下載具或進行地球物理繪測工作。」

9月26日發現的洩漏點都位於波羅的海、丹麥波荷木島（Bornholm）外海。

其中2處洩漏點位於瑞典專屬經濟區，另2處位於丹麥專屬經濟區。

瑞典海岸防衛隊也說，北溪1號管線目前看似已停止外洩，但今天下午北溪2號一個較小的洩漏點仍可看到有泡泡冒出。

連接俄羅斯和德國的北溪1號和2號管線近期一直處於地緣政治緊張局勢核心，因為俄羅斯疑為報復入侵烏克蘭引來的西方制裁，切斷對歐洲的天然氣供應。

華盛頓和莫斯科都否認應對管線漏氣事件負責。（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1111004