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北溪管線漏氣
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北溪管線漏氣1/28
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瑞典結束北溪管線漏氣現場調查 原因指向人為破壞

2022/10/6 21:19（10/6 21:53 更新）
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瑞典檢察官6日表示，北溪1號和2號管線段落曾被引爆，加深了管線遭人為破壞的疑慮。（中央社製圖）
瑞典檢察官6日表示，北溪1號和2號管線段落曾被引爆，加深了管線遭人為破壞的疑慮。（中央社製圖）
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（中央社斯德哥爾摩6日綜合外電報導）瑞典當局今天表示，輸送俄羅斯天然氣到歐洲的北溪（Nord Stream）管線在瑞典專屬經濟區內兩處外洩處經過現場調查後，加深了管線遭到人為破壞的疑慮。

法新社報導，瑞典檢察官朱維斯特（Mats Ljungqvist）說：「我們可以做出結論說，穿過瑞典專屬經濟區（Exclusive Economic Zone, EEZ）的北溪1號和2號管線段落曾被引爆，導致天然氣管線的廣泛破壞。」

朱維斯特還說，「犯罪現場調查加深了管線遭到嚴重人為破壞的疑慮。」

「已在犯罪現場蒐集到證據，現在將進行檢視。」

朱維斯特以偵查不公開為由，並未透露細節。他還說，這起事件相當敏感。

9月26日發現的4處天然氣外洩點，皆位於丹麥波荷木島（Bornholm）附近的波羅的海水域。

圖為北溪2號管線第4處洩漏點。（圖取自瑞典海岸防衛隊網頁kustbevakningen.se）
圖為北溪2號管線第4處洩漏點。（圖取自瑞典海岸防衛隊網頁kustbevakningen.se）

兩處外洩點位於瑞典專屬經濟區，另兩處則位於丹麥專屬經濟區。

瑞典檢察總署（Swedish Prosecution Authority）3日宣布封鎖瑞典專屬經濟區內的北溪管線外洩區域，以進行現場調查。

瑞典檢察總署今天表示，調查工作已經完成，相關區域已經解除封鎖。

隨著莫斯科入侵烏克蘭遭西方制裁，俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應疑似進行報復，連結俄德的北溪1號和2號海底天然氣管線因此成為地緣政治緊張局勢的焦點。

北溪海底輸氣管線目前雖沒有運作，但在遭到顯而易見的破壞前，管線中仍有天然氣。

華府和莫斯科當局都否認和這些外洩事件有關。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111006

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