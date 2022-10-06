紐時：石油減產凸顯美國已難影響波灣油國

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）今天同意大幅減產以提振原油價格。這項決定破壞拜登政府與歐盟削弱俄羅斯賣油賺錢的努力，也凸顯拜登高估自己對波灣油國影響力。

OPEC+今天在奧地利首都維也納開會，宣布11月起每日原油產量減少200萬桶，是2020年COVID-19疫情以來首度大砍產量。

「紐約時報」指出無論實質或象徵意義，OPEC+的決定凸顯在全球經濟面臨衰退風險下，美國對外和經濟政策的挑戰，尤其能源政策是攸關俄烏戰爭走向一大關鍵。

受美國制裁的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）出席在維也納的OPEC+會議。此前華府為阻止石油減產四處奔走、協調，結果非但沒有成功，還表明拜登對波灣盟友的影響力遠低於他所預期。

由沙烏地阿拉伯、俄羅斯主導的OPEC+會議，牽動的外交與經濟議題層面廣泛，從美國國內政壇到俄烏戰爭等無一不受影響。

白宮連日來試圖阻止減產，與一些關係最密切的阿拉伯盟邦通話，第一個找上的就是拜登7月才出訪過的沙烏地。拜登當時不顧人權組織甚至自家一些幕僚反對，會見沙國實際掌權的王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman），但雙方會談實質成果有限。

雖然沙烏地在7、8月順美國的意提升產量，但不願承諾9月到年底都維持如此高產量。沙國及所有OPEC+成員擔心全球經濟衰退的陰影籠罩，會使油價從今夏的每桶120美元跌至80美元，屆時施政預算恐得被迫削減而危及社會穩定。

OPEC+今天宣布的減產將使全球石油日產量減少約2%；專家估計恐使每加侖石油上漲15到30美分。

作為應對，華府官員表示拜登下令能源部11月額外釋出1000萬桶戰略石油儲備，而早先華府還說不打算本月底到期後，將為期6個月、每天釋出100萬桶戰略儲備的計畫延長；拜登4月宣布釋出1.8億桶戰略石油儲備。

紐時認為，OPEC+在距離美國期中選舉只剩1個月時宣布減產，時機對拜登而言極為不利。這將使俄國獲得更高的油價，抵消被迫給予中國和其他國家購油的大幅折扣，也將使美歐限制俄國從外銷石油賺取戰爭銀彈的努力受挫。

歐盟預計6日通過對俄國石油價格設定上限，做為新一輪對俄制裁一環。根據計畫，歐盟成員代表、七大工業國集團（G7）和其他同意設置上限的國家將定期開會，設定俄國石油的售價，而非根據市場價格。（譯者：陳亦偉）1111006