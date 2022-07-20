輸入性通膨壓力大 上半年進口原油物價指數年漲近7成
2022/7/20 19:36（7/20 19:52 更新）
（中央社記者蘇思云台北20日電）主計總處指出，台灣原油高度仰賴進口，進口價格受國際行情與匯率影響大，新台幣計價的進口原油物價指數110年較109年上漲57.74%，今年上半年平均則較去年同期上漲68.37%。
行政院主計總處今天在網站發布國情統計通報。主計總處表示，國際原油受全球景氣波動、供給量能、地緣政治，以及市場投機風向等因素影響，價格波動劇烈。
以石油輸出國組織（OPEC）油價為例，110年隨著疫苗施打普及，全球經濟活動陸續重啟，油品需求回升，價格逐步走高，110年全年平均每桶69.9美元，較109年大漲近7成；今年以來受俄烏戰爭影響，油價進一步攀高，3月平均達113.5美元，隨後續居百元以上高檔，6月再升到117.7美元，較去年同月上漲63.8%，上半年平均每桶105美元，年漲64.9%。
主計總處指出，台灣的原油高度仰賴進口，進口價格受國際行情波動及匯率影響甚鉅。就進口原油物價指數（新台幣計價）觀察，漲跌走勢跟國際油價亦步亦趨，110年較109年漲57.74%，今年上半年平均較去年同期漲68.37%。
原油兼具燃料與原料用途，油價高漲連帶影響台灣石化產業鏈的生產成本，不過經生產過程傳遞、稀釋，加上市場競爭因素，下游產品漲幅往往較小。
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主計總處指出，就生產者物價指數（PPI）觀察，今年上半年石油及煤製品平均較去年同期上漲47.08%，化學材料及其製品與藥品漲13.68%，橡膠及塑膠製品漲4.71%，漲幅均相對進口原油物價指數（漲68.37%）和緩。
此外，原油經提煉後可得石油瀝青，屬於道路鋪設的重要材料，今年上半年營造工程物價指數（CCI）的瀝青及其製品較去年同期也漲9.1%。（編輯：楊蘭軒）1110720
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