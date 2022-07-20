台經院張建一：台灣今年經濟成長率3.7%應沒問題

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（中央社記者謝方娪台北20日電）國內各主要機構近期陸續下修台灣經濟成長率預測值，台灣經濟研究院院長張建一表示，台灣今年經濟成長率要達3.7%、3.8%應該沒問題，CPI年增率估會在3%上下。

今年上半年爆發俄烏戰爭，進一步推升全球通膨，各國央行陸續加大緊縮貨幣政策力道，為經濟前景添變數，國內各主要機構近期紛紛下修台灣經濟成長率預測值並調升全年消費者物價指數（CPI）年增率。

張建一今天在第3屆「台北經濟論壇」接受媒體聯訪表示，台經院先前預測今年台灣經濟成長率可超過4%，在俄烏戰爭沒爆發前達成機率相當高；在戰爭爆發後，全世界、尤其歐美地區通膨升溫，兩大經濟體需求受壓抑，再加上台灣走向與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情共存，確診人數增加，即使近日疫情趨緩，目前內需仍處較弱狀態。

張建一進一步指出，在歐美地區需求減緩、國內內需也沒有當初預計那麼好的情況下，主計總處、中央銀行、中經院及中研院等單位均下修今年經濟成長率預測值；不過他認為，今年台灣經濟成長率要達3.7%、3.8%應不是問題。

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張建一也提到，今年台灣CPI年增率預估可能在3%上下，較高機率是接近3%、但並未超過3%。換言之，若今年台灣經濟成長率為3.7%、3.8%，也會高於CPI年增率。張建一說，現在幾乎沒有幾個國家經濟成長率可超過物價上漲率。

至於新台幣走勢，張建一說，新台幣前一兩年非常強勢，主要是台灣經濟表現好；目前台灣經濟仍相對強勢，即便未來美元再升值，新台幣可能走貶，但貶值幅度估計不會像其他國家劇烈。（編輯：楊蘭軒）1110720