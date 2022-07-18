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半導體供應鏈砍單潮來臨？ 矽晶圓廠：第4季有變數

2022/7/18 21:04
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（中央社記者張建中新竹18日電）全球通膨壓力升溫拖累消費經濟動能，台積電日前證實，半導體供應鏈面臨調節庫存階段，對此上游矽晶圓業者認為，第3季透過訂單與產品品項挪移，暫可支撐產能滿載，不過對第4季存在不確定性，恐需觀察市場庫存效應。

通膨影響消費需求降溫的效應逐步擴大，晶圓代工龍頭台積電日前法說會表示，半導體供應鏈今年下半年開始調節庫存，並可能延續到2023年下半年。力積電預期，第3季產能利用率恐將下滑5%至10%。

面對部分晶圓代工廠產能開始鬆動，產能利用率已不再滿載，身為半導體供應鏈上游的矽晶圓業者表示，矽晶圓需求恐會連帶受到影響。

業者進一步表示，第3季將透過訂單及產品品項挪移，目前看來，7月及8月接單持續滿載，9月接單已達9成以上，整體第3季產能應可維持滿載，短期影響還不大。

不過業者也提到，第4季勢必面臨不確定性，半導體供應鏈調節庫存對矽晶圓市場的影響不排除逐步顯現，實際影響情況有待進一步觀察。（編輯：潘羿菁）1110718

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