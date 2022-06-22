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中國大幅購買俄羅斯原油 恐削弱西方制裁效力

2022/6/22 17:01（6/22 17:17 更新）
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中國正利用大幅折扣優惠採購俄國原油，今年5月從俄國進口的原油量超越從任何其他國家購買的原油量，為去年12月以來首見。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
中國正利用大幅折扣優惠採購俄國原油，今年5月從俄國進口的原油量超越從任何其他國家購買的原油量，為去年12月以來首見。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社北京22日綜合外電報導）中國正利用大幅折扣優惠採購俄國原油，今年5月從俄國進口的原油量超越從任何其他國家購買的原油量，為去年12月以來首見，恐削弱西方因俄烏衝突對俄國實施制裁的效力。

日經新聞報導，根據20日公布的官方數據，中國分別從俄羅斯和先前進口量最多的沙烏地阿拉伯進口841萬噸和781萬噸原油。俄產原油進口量較去年同期大增55%，創2018年10月以來最大增幅，沙國產原油進口量則增加9%。兩國原油進口量占中國5月總進口量的35%。

就金額來看，沙國仍超越俄羅斯，反映出俄國原油價格相對低廉。中國從沙國進口的原油金額成長80%左右，來到63億美元，從俄國進口的原油金額成長超過1倍，來到近58億美元。

西方因俄羅斯與烏克蘭衝突實施的原油禁令已讓需求削減，使原油價格降至其他買家認為具有吸引力的程度，因為其他地區的能源價格飆升。

舉例來說，對替代原油供應的爭奪推動了中東石油價格上漲。許多日本企業根據長期合約進口的阿拉伯輕原油（Arab Light crude）離岸價格飆升至2012年5月來新高。

中國從俄羅斯進口的商品金額中，原油占比過半，提供莫斯科當局現金來源，削弱了西方制裁的效力。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110622

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