北溪管線神秘受損 英防長：將購兩專用船護設施

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（中央社伯明罕2日綜合外電報導）由俄羅斯向歐洲提供天然氣的北溪管線發生外洩後，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，英國將購買兩艘專用船，用以保護海底基礎設施，諸如電纜和天然氣管線。

路透社報導，歐洲國家指北溪管線（Nord Stream）「遭破壞」，沒有指責是俄羅斯所為，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）則將問題歸咎於西方國家。

英國保守黨在英格蘭中部伯明罕（Birmingham）舉行會議，華勒斯會中談到相關管線遭到外力「神秘破壞」。他明確表示，他認為英國基礎設施受到來自俄羅斯的威脅。

華勒斯說：「這情況提醒大家，我們的經濟和基礎設施面對這類混合攻擊是多麼脆弱…我們的網路與能源都高度依賴管線和電纜。而俄羅斯毫不掩飾他們鎖定這類基礎設施的能力。」

「因此，我可以宣布，我們最近承諾採購兩艘能夠確保我們電纜和管線安全的專用船。」

華勒斯表示，第1艘「海床作戰多用途探勘船」將在今年內採購完成，於明年底前派上用場，而第2艘船隻將在英國建造。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111003