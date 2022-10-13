烏軍反攻似續有斬獲 赫松魁儡首長要俄助撤平民

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）莫斯科扶植的的烏克蘭南部赫松州佔領區行政首長今天要求俄羅斯協助撤離當地平民，這是烏克蘭反攻續有斬獲的跡象。赫松是莫斯科近日公告兼併的烏克蘭4州佔領區之一。

法新社報導，赫松州（Kherson）佔領區魁儡首長薩爾多（Vladimir Saldo）在加密通訊軟體Telegram中表示：「我們建議赫松州所有民眾，如果願意的話，撤離到其他地區，以保護自己，免於遭到飛彈襲擊。」

「我也對國家（指俄羅斯）領導階層喊話，請你們幫忙安排此事…我們赫松州人知道俄羅斯不會放棄自家子民。」

薩爾多表示，赫松州遭遇的火箭攻擊與日俱增，蒙受「嚴重損害」，並聲稱非軍事基礎設施成為攻擊目標。

他還表示，撤離的民眾將前往2014年遭到俄羅斯兼併的克里米亞半島。

基輔昨天才剛宣布收復赫松州5個市鎮或村落。

烏克蘭8月底宣布展開反攻後，上週曾表示，不到一週就收復赫松州逾400平方公里土地。

靠近克里米亞的赫松巿是2月24日開戰以來，第一個陷落俄軍手中的烏克蘭大城。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1111013