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烏克蘭稱過去1個月收復600多聚落 75處在赫松州

2022/10/14 17:20（10/14 17:53 更新）
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烏克蘭臨時被占領土收復部10月13日晚間表示，烏克蘭武裝部隊過去一個月已從俄羅斯占領的領土收復600多個聚落。圖為7月26日赫松居民逛市場。（路透社）
烏克蘭臨時被占領土收復部10月13日晚間表示，烏克蘭武裝部隊過去一個月已從俄羅斯占領的領土收復600多個聚落。圖為7月26日赫松居民逛市場。（路透社）
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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭臨時被占領土收復部今天晚間表示，過去一個月，烏克蘭武裝部隊已從俄羅斯占領的領土收復600多個聚落，其中75處位在具有高度戰略性的赫松州（Kherson）。

烏克蘭臨時被占領土收復部（Ministry for Reintegration of the Temporary Occupied Territories）表示，約有502個被收復聚落位在東北部的哈爾科夫州（Kharkiv）。

路透社報導，烏克蘭軍隊9月在哈爾科夫州向前推進深入俄軍戰線。

此外，有43個收復的聚落位在頓內茨克州（Donetsk）、7個位於盧甘斯克州（Luhansk）。烏克蘭臨時被占領土收復部在官方網站發布的聲明中表示：「獲得解放的烏克蘭領土面積已大大增加。」

路透社無法獨立證實這些戰地消息，烏克蘭軍方和總統府也未立即證實這些消息。

由於烏軍在東北部、東部和南部戰線迅速推進，莫斯科當局9月底將赫松、頓內茨克、盧甘斯克和札波羅熱（Zaporizhzhia）等烏克蘭4州納入版圖，基輔與西方皆譴責這項舉措是非法的。

鑒於俄軍與烏軍持續交戰，俄羅斯扶植的赫松州首長今天已呼籲當地民眾撤離到其他地區。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1111014

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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