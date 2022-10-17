俄烏戰爭加通膨衝擊 東歐中亞暴增400萬貧童

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（中央社巴黎17日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭以及後續引發的經濟衝擊，迫使東歐和中亞地區400萬兒童陷入貧困。

法新社報導，聯合國兒童基金會說稱「俄烏戰爭引發經濟危機所帶來的最沉重負擔，正由兒童承受」。

聯合國兒童基金會說，這場衝突和「不斷攀升的通貨膨脹使東歐和中亞地區又有400萬兒童陷入貧困，自2021年以來增幅19%」。

聯合國兒童基金會是研究22國的數據後得出結論。

自俄羅斯2月入侵鄰國烏克蘭以來，俄烏兩國兒童受害最深。

聯合國兒童基金會發現，因俄烏戰爭和東歐、中亞各地生活成本危機而導致兒童陷入貧困人數增加，俄國就占了近3/4，多了280萬兒童現生活在貧窮線以下家庭。

西方國家制裁措施對俄國經濟造成打擊，加上俄國人口眾多，因此產生巨大影響。

聯合國兒童基金會還說，烏克蘭生活在貧困中的兒童增加50萬人，僅次於俄國；羅馬尼亞則排第3，貧困兒童增加11萬人。

聯合國兒童基金會表示，如果現在不支援這些兒童和家庭，幾肯定會有更多孩子失去生命、學習和未來，也可能更容易遭受暴力、剝削和虐待。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111017