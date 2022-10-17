更多編輯台推薦新聞：
颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽
生活

颱風尼莎挾豪雨襲台 17日全台停班停課一覽

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓
產經

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄烏戰爭加通膨衝擊 東歐中亞暴增400萬貧童

2022/10/17 10:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎17日綜合外電報導）聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭以及後續引發的經濟衝擊，迫使東歐和中亞地區400萬兒童陷入貧困。

法新社報導，聯合國兒童基金會說稱「俄烏戰爭引發經濟危機所帶來的最沉重負擔，正由兒童承受」。

聯合國兒童基金會說，這場衝突和「不斷攀升的通貨膨脹使東歐和中亞地區又有400萬兒童陷入貧困，自2021年以來增幅19%」。

聯合國兒童基金會是研究22國的數據後得出結論。

自俄羅斯2月入侵鄰國烏克蘭以來，俄烏兩國兒童受害最深。

聯合國兒童基金會發現，因俄烏戰爭和東歐、中亞各地生活成本危機而導致兒童陷入貧困人數增加，俄國就占了近3/4，多了280萬兒童現生活在貧窮線以下家庭。

西方國家制裁措施對俄國經濟造成打擊，加上俄國人口眾多，因此產生巨大影響。

聯合國兒童基金會還說，烏克蘭生活在貧困中的兒童增加50萬人，僅次於俄國；羅馬尼亞則排第3，貧困兒童增加11萬人。

聯合國兒童基金會表示，如果現在不支援這些兒童和家庭，幾肯定會有更多孩子失去生命、學習和未來，也可能更容易遭受暴力、剝削和虐待。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1111017

俄烏戰爭
東升西降太浮誇 學者：中國國際觀趨保守 工具機業保守看第4季出口 不確定性影響至明年上半年
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族