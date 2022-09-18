聯合國大會聚焦糧食危機 終結俄烏戰爭進展恐有限

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（中央社紐約聯合國總部17日綜合外電報導）各國領導人本週齊聚紐約參加聯合國大會，俄羅斯侵略烏克蘭的戰事讓全球糧食危機加劇的情況，預料將成為大會焦點，終結衝突本身反而不太可能獲得任何進展。

聯合國193個會員國參與的聯合國大會（UN General Assembly）將於20日展開，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）會前說：「認為我們可能已接近達成和平協議的想法恐失於天真。目前，達成和平協議的機會微乎其微。」

隨著美國及其西方盟國，與俄羅斯爭奪外交影響力之際，邁入7個月的烏克蘭戰事加劇了地緣政治分歧，恐將徹底浮現。

美國駐聯合國大使湯瑪斯─葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「其他國家已表達了疑慮…稱當我們聚焦在烏克蘭，就無暇關注世上發生的其他危機。」

她告訴記者：「但情況並非如此」，並補充道，雖然烏克蘭下週將在聯合國大會發言，但「這不是我們唯一要處理的事」。

古特瑞斯表示，地緣政治造成的隔閡，「至少可說是冷戰以來最大」。他警告說，「那正癱瘓我們面臨巨大挑戰時，全球（同舟共濟）的因應。」他指的是包括戰爭、氣候、貧困、飢餓等挑戰。

俄羅斯和烏克蘭是全球主要糧食和化肥出口國，聯合國指責俄烏戰爭加劇了原本因氣候變遷和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延而引發的糧食危機。

美國將在聯合國大會期間，和歐洲聯盟、非洲聯盟共同主辦糧食安全峰會，以及COVID-19全球執行計畫部長級會議，還有「全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會」（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria）的增資會議。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110918