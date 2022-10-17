俄羅斯軍事訓練場恐攻釀11死 疑宗教爭執引發

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俄羅斯貝爾哥羅德地區1座軍事訓練場15日發生「恐怖攻擊」，2名凶嫌據稱來自塔吉克，因宗教爭執憤而開槍掃射。（中央社製圖）

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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯貝爾哥羅德地區1座軍事訓練場15日發生「恐怖攻擊」，2名凶嫌據稱來自塔吉克，因宗教爭執憤而開槍掃射；另有目擊者說，實際傷亡人數遠高於官方宣稱，共有32人喪生。

俄羅斯國防部先前發布聲明稱，這起恐攻發生在與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德（Belgorod）西部軍區訓練場，凶嫌則是2名來自前蘇聯國家的公民，他們「與自願參加（烏克蘭）特別軍事行動的志願軍人一起進行槍械訓練期間，用小型武器向其他部隊人員開火」，造成11人死亡、15人受傷，案發後2名槍手「遭擊斃」。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，2名凶嫌來自中亞穆斯林國家塔吉克共和國，他們在參加訓練期間，因宗教問題與指揮官發生爭執，因而憤而開火。

英國「每日郵報」（Daily Mail）也引述俄國獨立媒體說法報導，由於受徵召參與訓練的塔吉克士兵拒絕參與這場「不屬於他們」的戰爭，並要求除役，營內指揮官拉賓中校（Lieutenant Colonel Andrei Lapin）在所有人面前宣稱這是一場「聖戰」。

塔吉克士兵反駁稱，「聖戰是指穆斯林對異教徒的戰爭」；但拉賓再度批評，「如果真主阿拉不允許你們為所宣誓效忠的國家而戰，祂就是『弱者』、『懦夫』」。這番話讓現場的穆斯林士兵大為不滿。

現場一名目擊士兵說，衝突在當天下午的射擊訓練中爆發開來，「我們都在射擊場，然後塔吉克人…架起機槍」。

「他們用實彈射擊我們的指揮官，拉賓中校當場死亡…槍手開火，隨意掃射。」

目擊士兵聲稱，共有32人在攻擊中喪生，這個數字比俄羅斯國營媒體報導的數字高許多。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上月21日宣布動員30萬新兵參與對烏克蘭作戰後，這起事件堪稱對俄國「特別軍事行動」的最新打擊。

美國企業研究所（AEI）國安專家布勞（Elisabeth Braw）告訴半島電視台（Al-Jazeera），這起槍擊事件凸顯出俄國和其他前蘇聯國家對動員令的不滿程度。

她說：「不論凶手是誰，這顯示俄羅斯軍事基地欠缺保護…也顯示俄羅斯當局準備不足。在第1名士兵遭到槍殺後，他們（現場其他士兵）甚至沒有設法殺死凶嫌。凶嫌一共濫殺了11名士兵。」

蒲亭14日表示，目前已徵召逾22萬名後備軍人，目標是招募30萬人，他承諾動員將在2週內結束。

與此同時，烏克蘭軍隊正設法奪回被莫斯科占領數月的領土。烏國東部頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）的戰鬥尤其激烈，這2省合稱頓巴斯（Donbas）地區。（譯者：施施/核稿：陳政一）1111013