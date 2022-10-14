俄國邊境公寓遇襲 與烏克蘭互相指責是對方所為

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州州長今天指控烏克蘭砲擊當地一棟公寓大樓，但基輔官員認為應歸咎於偏離軌道的俄國飛彈。這起事件只是俄國邊境城鎮發生一連串攻擊的其中一例。

路透社報導，貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，靠近邊境的村莊有一所學校遭破壞，貝爾哥羅德市一棟公寓頂樓也被擊中，但沒有人受傷。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上表示，俄國朝烏克蘭城市哈爾科夫（Kharkiv）發射飛彈，但「出了點問題，擊中（一棟）住宅大樓」。

影片顯示，一棟16層高公寓大樓旁瓦礫四散，屋頂有大面積破損。路透社無法獨立確定哪一方是罪魁禍首。

另外，葛拉特卡夫說，毗鄰烏克蘭東部哈爾科夫州的邊境城鎮舍別基諾（Shebekino）一處邊境哨所，和貝爾哥羅德市附近一個彈藥庫，雙雙遭烏克蘭襲擊摧毀，但兩次攻擊都沒有造成人員傷亡。

社群媒體上流傳一支顯然是彈藥庫的影片，內容顯示大火照亮了夜空。

俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長說，一座變電所遭砲彈毀損，導致兩個地區斷電。路透社無法獨立確認消息是否屬實。

俄國調查人員表示，已為這個地區遭砲擊展開刑事立案，並指控是烏克蘭軍方所為。烏克蘭國防部沒有立即回覆置評請求。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1111014