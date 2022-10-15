美國再援烏克蘭7億多美元 俄羅斯動員30萬人2週內完成

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美國國務院與國防部14日宣布，美國將再向烏克蘭提供7億2500萬美元（新台幣233億1962萬元）的軍事援助，運送彈藥與軍事車輛。圖為13日美國在菲律賓北部年度作戰演習用HIMARS發射一枚飛彈。（美聯社）

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（中央社基輔15日綜合外電報導）美國政府宣布，將再向烏克蘭提供7億2500萬美元的軍事援助，運送彈藥與軍事車輛；俄羅斯總統蒲亭則表示，俄國在烏克蘭「做得正確」，還說目標動員30萬人將在兩週內完成。

●美國再軍援烏克蘭7億2500萬美元

美國國務院與國防部14日宣布，美國將再向烏克蘭提供7億2500萬美元（約新台幣233億1960萬元）的軍事援助，運送彈藥與軍事車輛，以增強烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的能力。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說，「俄羅斯對烏克蘭各地的平民發動殘酷飛彈攻擊」，且「有愈來愈多證據顯示俄軍採取暴行」，美國因此提供這筆軍援。

布林肯指出，自美國總統拜登（Joe Biden）政府上任以來，美國提供給烏克蘭的軍援總額累積達183億美元。

●沙烏地供烏4億美元人道援助 王儲與澤倫斯基通話

沙烏地新聞社（SPA）報導，沙烏地阿拉伯15日宣布向烏克蘭提供4億美元（約新台幣129億元）人道援助，並說王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通過電話。

報導指出，王儲穆罕默德．沙爾曼強調「王國支持所有有助於緩和緊張情勢的行動，且準備持續居中協調」。

路透社報導，澤倫斯基說：「我們討論了合作維護國家與人民利益的可能性。我相信我們可能達成需要的結果。」除此之外，澤倫斯基沒有提供額外細節。

●蒲亭堅稱做得正確 目標動員30萬人估兩週內完成

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）14日表示，俄國在烏克蘭「做得正確」，還說目標動員30萬人將在兩週內完成，目前不打算像本週稍早那樣進一步大規模空襲。

儘管俄羅斯近來在烏克蘭戰場屢屢挫敗顏面盡失，蒲亭表示，俄國在近8個月侵略烏克蘭行動中一直都「做得正確」。

蒲亭在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）一場峰會後告訴媒體：「目前發生的事情令人不快。但無論如何，（若俄國未在2月發動攻勢），我們也會處於同樣的境地，只是情況對我們來說會更糟。」

蒲亭堅稱：「因此，我們做得正確。」他提到，目標動員30萬人將在兩週內完成，還說已動員22萬人，其中1.6萬人已投入戰鬥。

●西方國家制訂應對方案 以防俄在烏克蘭動用核武

西方官員正在幕後「審慎規劃」，以防俄羅斯一旦在烏克蘭或附近引爆核彈，避免讓西方國家出現混亂和恐慌。

不願透露姓名的西方官員表示，各國政府正在「對一系列可能的情況進行審慎規劃」，他們也強調俄國在戰爭中使用核武的任何行為都令人深惡痛絕。

●侵烏俄軍揚言打核戰 北約17日展開年度核武演習

北大西洋公約組織（NATO）14日指出，將在17日展開「堅定正午」（Steadfast Noon）年度核武演習，將有至多60架軍機在比利時、北海和英國上空進行飛行訓練，以演練動用美國部署在歐洲的核彈。

「堅定正午」演習不會動用實彈。因為俄軍在烏克蘭戰場遭遇重大挫敗，一再揚言發動核武攻擊，目前緊張已升高。

北約此次演習可能與俄羅斯的年度核武演習「雷霆」（Grom）不期而遇。俄軍雷霆演習通常在10月底進行，以測試可以裝載核彈的轟炸機、潛艦及飛彈。

北約表示，「堅定正午」演習與最近和俄羅斯的關係緊張無關。

●與白俄共組聯合部隊 首批俄軍開抵

俄羅斯與白俄羅斯軍隊共組聯合部隊。白俄羅斯國防部指出，首批俄軍已經抵達白俄。

法新社報導，白俄國防部指出，「運送俄羅斯軍人的首批車隊從區域部隊群開抵白俄羅斯」。白俄國防部並強調，他們的任務「專門為了提升邊境保護和防禦」。

照片顯示，身穿傳統服飾的婦女迎接俄羅斯士兵，對他們分發麵包和鹽，以示歡迎。

●IMF成員國強烈呼籲結束俄烏戰爭 俄阻撓公報發布

國際貨幣基金（IMF）的指導委員會主席卡爾維諾（Nadia Calvino）表示，IMF成員國幾乎全體一致呼籲俄羅斯結束烏克蘭戰爭，稱俄烏衝突是加劇通膨與拖慢全球經濟成長的單一最大因素。

同時擔任西班牙經濟部長的卡爾維諾在記者會上說，俄羅斯在國際貨幣金融委員會（International Monetary and Financial Committee）開會時再度從中阻撓，導致IMF無法對發布聯合公報達成共識。

路透社報導，卡爾維諾指出，俄烏衝突導致糧食與能源供應不穩定、物價攀升、引發金融穩定風險，會中呼籲結束戰爭的聲浪比IMF與世界銀行（World Bank）4月召開會議時強烈。

●俄羅斯邊境城市變電站起火 官員控烏克蘭襲擊

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）說，靠近國界的貝爾哥羅德市一處變電站14日在烏克蘭襲擊中起火，正努力修復並盡快恢復供電。

葛拉特卡夫在通訊軟體Telegram上表示，「一處變電站…在貝爾哥羅德遭襲擊後起火」，最長可能要花4小時來啟動備用系統及恢復供電。

貝爾哥羅德市有33萬人口，葛拉特卡夫並未說明有多少人受停電影響。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1111015