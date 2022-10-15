更多編輯台推薦新聞：
林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原
生活

林試所實測東亞最高台灣桃山神木 首創可3D列印還原

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊
文化

文化+深耕有成 劉克襄邀媒體人發想新副刊

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者
兩岸

20大前北京懸掛反習執政橫幅男子疑似彭立發 訴求罷免獨裁者

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土4萬3478例 增77死、268中重症
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

沙烏地供烏129億元人道援助 王儲與澤倫斯基通話

2022/10/15 14:23（10/15 14:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
沙烏地阿拉伯15日宣布向烏克蘭提供4億美元（約新台幣129億元）人道援助，並說王儲穆罕默德．沙爾曼（圖）與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話。（路透社）
沙烏地阿拉伯15日宣布向烏克蘭提供4億美元（約新台幣129億元）人道援助，並說王儲穆罕默德．沙爾曼（圖）與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利雅德15日綜合外電報導）沙烏地新聞社報導，沙烏地阿拉伯今天宣布向烏克蘭提供4億美元（約新台幣129億元）人道援助，並說王儲穆罕默德．沙爾曼與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話。

沙烏地新聞社（SPA）報導，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）強調「王國支持所有有助於緩和緊張情勢的行動，且準備持續居中協調」。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也說，他跟沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼通過話。他說：「我們討論了合作維護國家與人民利益的可能性。我相信我們可能達成需要的結果。」除此之外，澤倫斯基沒有提供額外細節。

沙烏地上月出乎意料扮演斡旋角色，促成俄羅斯釋放10名在烏克蘭俘獲的外國人，其中包括5名英國人和2名美國人。

然而，俄烏戰爭加劇沙烏地與美國的緊張關係。在俄烏衝突引發能源危機的情況下，沙烏地大致頂住美方敦促增產以緩和油價的壓力。

以沙烏地為首的石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等結盟油國同意大幅減產，可能導致能源價格再度攀升，使得沙烏地面臨華府日益猛烈的抨擊。

華府指控石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）與莫斯科當局沆瀣一氣，美國總統拜登12日警告沙烏地將承擔「後果」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1111015

澤倫斯基
戰事未歇 澤倫斯基尋求司法機制懲處俄國殺人犯 中國棄權譴責俄併烏領土 基輔獲北約軍援承諾
穆罕默德．沙爾曼
律師：沙王儲任總理 可享豁免不因哈紹吉案遭訴 沙烏地政府改組 王儲穆罕默德．沙爾曼接任總理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
西方國家制訂應對方案 以防俄在烏克蘭動用核武