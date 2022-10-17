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伊朗否認提供俄國無人機 歐盟警告對伊朗祭新制裁

2022/10/17 21:38（10/17 22:24 更新）
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俄羅斯17日以伊朗製無人機攻擊烏克蘭首都基輔，導致多棟住宅起火。（路透社）
俄羅斯17日以伊朗製無人機攻擊烏克蘭首都基輔，導致多棟住宅起火。（路透社）
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（中央社基輔17日綜合外電報導）俄羅斯今天以伊朗製無人機攻擊烏克蘭首都基輔，烏方表示這顯示俄方還想作困獸之鬥。伊朗當局否認提供無人機給俄國，稱此消息是西方政治宣傳，歐盟則警告要對伊朗祭出新制裁。

法新社報導，俄羅斯對烏克蘭開戰至今將近8個月，今日大舉出動「神風」（kamikaze）無人機攻擊基輔，烏克蘭總統辦公室稱這是俄羅斯絕望下的拚死一搏。

法新社記者在基輔看見無人機低空飛過市中心，烏克蘭警方用自動武器對無人機開火，整個城市因爆炸煙霧瀰漫。

正好一個星期前，俄羅斯才對烏克蘭城市連2日發射飛彈攻擊，破壞烏克蘭全國的能源和用水供給設施。

正在基輔中央車站等乘客的烏克蘭計程車司機普瑞荷德科（Sergiy Prikhodko）告訴法新社記者說：「他們現在似乎是每週一就來襲擊我們。一週變成是以這種新方式開始。」

今天清晨6時35分左右，基輔在空襲警報聲中發生第一起爆炸，之後全國幾乎都聽得到警報聲。

路透社報導，甫上任的聯合國人權事務高級專員（High Commissioner for Human Rights）特克（Volker Turk）說，對烏克蘭平民的攻擊行動應該停止。

特克告訴記者，尊重國際人權法和國際人道法「極為重要」，強烈呼籲戰事降溫。

伊朗今天否認提供俄羅斯無人機來對烏克蘭發動攻擊。伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）在例行記者會上說：「關於伊朗提供俄羅斯無人機的報導具政治意圖，而且消息出自於西方人士。我們沒有向開戰的任何一方提供武器。」

部分歐盟國家外交部長呼籲，如果德黑蘭當局被證實涉入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，將對伊朗發動新制裁措施。

丹麥外交部長庫服特（Jeppe Kofod）說，今天上午無人機在尖峰時間攻擊基輔，擊中鄰近市中心鐵路車站的建築物，他強調歐盟應該強烈回應這起新的空襲行動。（譯者：張欣瑜/核稿：林治平）1111017

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