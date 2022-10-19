俄軍再轟烏克蘭能源設施 澤倫斯基籲國人節電

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭當局表示，俄羅斯今天發射飛彈空襲並砲擊能源設施，導致更多烏克蘭村莊、城鎮與兩座城市部分地區停電，使烏克蘭處境更加艱難，數以百萬計的人恐將悲慘過冬。

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）再度呼籲國人要極其注意節電後，夜裡又有變電所和其他基礎建設遭到轟炸。

安赫德（Enerhodar）市長奧羅夫（Dmytro Orlov）說，市內部分區域因砲擊而斷水斷電。這座烏克蘭南部城市毗鄰的 札波羅熱核電廠 札波羅熱核電廠 歐洲最大核電廠，也是世界十大核電廠之一

位於烏克蘭東南部城鎮安赫德，卡科夫卡水庫岸旁，由烏克蘭國營核能公司Energoatom營運

擁有6座VVER-1000壓水式反應爐，總輸出電力為6000百萬瓦（MW）

5座壓水核反應爐陸續於1984年至1989年開始運作，第6座於1995年運作

烏克蘭核能發電約有47%來自札波羅熱核電廠，約占烏克蘭全年總發電量的1/5 來源：烏克蘭國營核能公司Energoatom 看更多 關閉 （Zaporizhzhia Nuclear Power Plant），是俄國入侵烏克蘭近8個月來，最令人擔心的地點之一。

在烏克蘭中部偏南的克利福洛市（Kryvyi Rih），當地首長表示，飛彈嚴重毀損區內一處能源設施，導致數座村莊、城鎮和市內一區停電。

俄羅斯近兩週以飛彈、自殺式無人機和其他武器，猛攻烏克蘭的關鍵基礎設施，為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的侵烏戰爭開啟新階段，並進一步考驗烏克蘭人抵抗俄軍入侵展現出的韌性。

澤倫斯基昨天推文說，自10月10日以來，烏克蘭將近1/3的發電站被毀，導致全國「大規模停電」。昨晚他在夜間演說中呼籲國人關閉家電，並在用電尖峰時段採取其他節電措施，以幫助「整個國家」。

他也感謝烏克蘭軍人擊落鎖定攻擊能源設施的飛彈和伊朗製無人機。

西方國家已承諾提供更多防空系統來協助烏克蘭抵禦空襲。澤倫斯基說，最近剛抵達、由德國提供的防空系統已投入部署，且對抗俄國空襲的成效良好。

烏克蘭總統辦公室今天指出，過去24小時，全烏克蘭至少有6名平民死於俄軍空襲、16人受傷，俄軍並使用無人機、火箭彈和重型火砲，鎖定攻擊烏克蘭東南部9州的能源設施。

而在東部的頓內茨克州（Donetsk），爭奪巴赫姆特市（Bakhmut）的戰鬥也還在持續。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111019