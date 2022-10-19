更多編輯台推薦新聞：
馬友友獲頒瑞典尼爾森音樂大獎 提醒世人與自然共存
文化

馬友友獲頒瑞典尼爾森音樂大獎 提醒世人與自然共存

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300
首頁 / 國際

烏克蘭軍隊節節挺進 親俄傀儡當局逃出烏南赫松市

2022/10/19 22:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔19日綜合外電報導）親俄羅斯官員今天表示，他們正在撤離烏克蘭南部重要城市赫松，並開始撤出平民。但烏克蘭官員指控俄國「試圖嚇唬赫松人」，稱烏軍不會朝烏克蘭的城市開火。

法新社報導，莫斯科軍隊2月入侵烏克蘭後，赫松（Kherson）是第一座淪陷的大城市，若能收復赫松，將是烏軍持續反攻的一大戰果。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，當地居民之前已收到簡訊，呼籲他們在「烏克蘭軍隊開始轟炸前」撤離。

莫斯科扶植的赫松州首長薩爾多（Vladimir Saldo）則告訴俄羅斯國營電視台，「整個政府今天已遷往」第聶伯河（Dnieper）東岸。

烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）形容這些行動是「宣傳秀」，同時指控俄國「試圖嚇唬赫松人」。他在通訊軟體Telegram寫道，烏軍「不朝烏克蘭城市開火」。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則在推特寫道：「（俄國）傲慢宣布併吞赫松，在（莫斯科）紅場（Red Square）煞有其事舉行音樂會不到一個月，自行成立的『市政府』預期烏克蘭將實現正義，就隆重撤退。如果你活在一個虛構的夢幻世界，現實可能很痛。」

赫松市位於第聶伯河西岸，而烏軍在8月開始的反攻行動中，已在西岸逐步挺進。

基輔已收復東部大片國土和南部部分土地，不過後來卻遭俄軍以飛彈和無人機空襲，一大部分電力網在冬季逼近前被毀。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111019

赫松市
烏南赫松州親俄當局擬撤5萬人 稱俄軍將死戰守城 烏克蘭發動反攻 南部赫松地區全線交火
波多利雅科
俄國邊境公寓遇襲 與烏克蘭互相指責是對方所為 克里米亞大橋爆炸 俄羅斯調查指已造成3人喪命
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
札波羅熱核電廠50人遭押 IAEA將再協調設安全區